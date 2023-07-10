Окупанти скинули авіабомбу на школу в Оріхові під час роздачі гуманітарки: багато жертв (фото, відео)

Рашисти знов скинули на Оріхів Запорізької області авіабомби — 9 липня прямим влучанням був знищений міський загальноосвітній заклад, в якому у цей час мирні громадяни отримували гуманітарну допомогу.

Як зазначають в поліції Запорізької області, загинули четверо громадян, ще одинадцятеро отримали поранення.

«Прицільний авіаудар росіяни здійснили в той час, коли оріхівці прийшли до школи, аби отримати гуманітарну допомогу — продукти харчування та речі першої необхідності. Під завалами зруйнованого закладу опинилося понад півтора десятка людей, які перебували всередині та поруч», — йдеться у повідомленні.

Фото поліції

Також були пошкоджені житлові будинки та інші обʼєкти цивільної інфраструктури, розташовані поряд з епіцентром вибуху.

На місці події працювали поліцейські, рятувальники, цивільні й військові медики та небайдужі громадяни, які долучилися до розбирання завалів. Спільними зусиллями були деблоковані тіла чотирьох загиблих — трьох жінок, 1976, 1978 та 1980 рр. н., а також чоловіка, 1976 р.н. Ще одинадцятьох врятованих громадян з пораненнями різного ступеня тяжкості після надання першої медичної допомоги було госпіталізовано.

Фото поліції

Рятувальні роботи наразі тривають, бо під завалами ще можуть перебувати люди. Сапери встановлюють тип застосованого по мирному населенню боєприпасу. Поліцейські продовжують збирати докази цинічного воєнного злочину. Подію зареєстровано до ЄРДР за правовою кваліфікацією — ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що днями у Лимані, що на Донеччині, загинуло семеро цивільних громадян — ворог вдарив по місту з РСЗВ.

Фото поліції

613

Читайте нас у Facebook та Instagram