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Спорт

Призер чемпіонатів світу та Європи віддав життя на війні за Україну

13:56 11 липня 2023
Денис Борейко

Жорстока війна з російськими окупантами, яка триває вже понад 500 днів, продовжує забирати життя українських спортсменів.

У боях за рідну країну загинув майстер спорту міжнародного класу з фехтування, член національної збірної команди України, чемпіон України, призер чемпіонатів світу та Європи 34-річний Денис Борейко. З перших днів повномасштабного вторгнення спортсмен, який був одним із засновників фехтувального клубу Liberte, допомагав силам ЗСУ та теробороні рідного Дніпра, а в березні 2022-го пішов добровольцем до армії.

Де саме загинув воїн не повідомляється, а поховають його на одному із цвинтарів Дніпра.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні з росією загинув батько ексфутболіста збірної України Миколи Жовтюка.

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