«Охоронець 2»: Меган Маркл може повернутися в кіно, зігравши головну роль у продовженні культового фільму

Серйозні проблеми, які виникли у герцога і герцогині Сассекських із розвитком їхнього сімейного бізнесу, можуть підштовхнути Меган Маркл до відновлення акторської кар'єри. Як уже повідомляли «ФАКТИ», стримінгова компанія Spotify достроково припинила дію контракту із Сассексами, тому вони вже втратили щонайменше 20 млн доларів. Інший стримінговий гігант — Netflix — тисне на Гаррі та Меган, вимагаючи від них нових проєктів. В іншому разі компанія погрожує не виплатити подружжю щонайменше 40 млн доларів за контрактом.

Як стверджує британська газета The Daily Express, Меган всерйоз розглядає свою участь у продовженні культового фільму «Охоронець». У 1992 році в трилері Міка Джексона головні ролі зіграли Кевін Костнер і Вітні Х'юстон. Критики рознесли картину в пух і прах, а простим глядачам вона сподобалася і стала справжнім кінохітом, зібравши у світовому прокаті 411 млн доларів. Якщо говорити чесно, саме «Охоронець» зробив Костнера зіркою першої величини.

Кадр з фільму "Охоронець" з Кевіном Костнером і Вітні Х'юстон

Ідея зняти продовження давно сидить у головах продюсерів компанії Tig Productions і голлівудської корпорації Warner Bros. У 1997 році, як розповідав сам Костнер, у сиквелі хотіли зняти принцесу Діану! Вона тоді вже розлучилася з Чарльзом і прагнула здобути повну свободу і незалежність.

Леді Ді, стверджував 2012 року Кевін, дала принципову згоду. І він теж був готовий зніматися в «Охоронці 2». Костнер навіть розмовляв із Діаною телефоном. «Я пам'ятаю, як вона була неймовірно мила під час нашої розмови. Вона запитала: «У нас буде сцена поцілунку?» Вона сказала це дуже шанобливо. Я відповів: «Так. Буде трохи поцілунків, але ми теж можемо залагодити це».

Однак цьому проєкту не судилося побачити світ. Діана загинула в автокатастрофі до того, як сценаристи приступили до роботи.

І ось тепер виникла ідея все ж зняти «Охоронець 2», але вже з невісткою Діани в головній ролі. За даними The Daily Express, Tig Productions зв'язалася з Меган Маркл, і дружина принца Гаррі зацікавилася пропозицією. Для неї саме ця роль може стати тріумфальною. А критикам і злостивцям Меган резонно відповість, що її фактично благословила на зйомки у фільмі сама принцеса Діана.

The Daily Express повідомляє, що Костнеру також було запропоновано ідею продовження з Меган Маркл. Реакція актора поки не відома, проте джерело з його найближчого оточення зазначило: «Кевін не любить таких невдах, як Меган. Єдине, що йому може сподобатися — це касові збори».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що експертка по королівській сім'ї Анджела Левін пророкує принцу Гаррі та Меган Маркл нерадісні перспективи.

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