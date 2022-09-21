«Хочу з кимось потанцювати»: історія Вітні Х’юстон незабаром вийде на екрани кінотеатрів

Студія Sony Pictures випустила перший трейлер фільму «Я хочу з кимось потанцювати». Це фільм про життя та кар'єру американської співачки Вітні Х'юстон, ікони сучасної музики. Фільм вийде на екрани кінотеатрів у грудні цього року, повідомляє RMF24. Сценарій до фільму написав Ентоні МакКартен, на рахунку якого фільми «Богемська рапсодія» та «Час темряви». Фільм розповість історію артистки, яка починала як співачка хору з Нью-Джерсі і стала однією з найбільш нагороджених артисток усіх часів.

«Хочу з кимось потанцювати» вийде на екрани кінотеатрів 23 грудня 2022 року. Американську співачку грає уродженка Лондона Наомі Аккі. Режисером фільму є Касі Леммонс, яка замінила Стеллу Мегі. Мегі вийшла з проєкту через значні художні розбіжності між її ідеями та баченням продюсерів фільму. Продюсерами фільму виступили Пет Х'юстон, який представляє родину артистки, та першовідкривач таланту Вітні Х'юстон Клайв Девіс. У фільмі прозвучить багато пісень співачки, яка померла у 2012 році.

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