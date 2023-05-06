Після 18 років шлюбу: дружина Кевіна Костнера подала на розлучення

Шанувальників відомого голлівудського актора Кевіна Костнера вражені новиною про те, що дружина їхнього кумира подала на розлучення. Дизайнер Крістін Баумгартнер фактично виставила дружина за двері, запідозривши його у зраді.

Вони прожили у шлюбі 18 років. Крістін народила трьох дітей. Але все це, як виявилося, не змогло переважити кілька фото з Лас-Вегаса, на яких 68-річний Костнер позував в оточенні кількох красунь.

Одне з фото, через які Костнера запідозрили у подружній зраді

Кевін також шокований рішенням дружини. Актор твердо заявив, що був вірний Крістін.

Усі ці подробиці встигли накопати американські таблоїди. В офіційній заяві про розлучення, яка була опублікована, причини не називаються:

«З великим сумом повідомляємо про обставини, що не залежали від містера Костнера, які призвели до того, що йому довелося брати участь у шлюборозлучному процесі. Ми просимо поважати його приватне життя, Крістін та їхніх дітей, оскільки зараз вони переживають важкі часи».

Зрозуміло, що цю заяву зробив представник Костнера.

Кевін та Крістін познайомилися у 90-х під час гри в гольф. Згодом між ними почався роман.

Для Костнера це буде друге розлучення. Його першою дружиною була актриса Сінді Сілва. У цьому шлюбі також народилися троє дітей. Розлучення було оформлено 1994 року.

У актора є ще позашлюбний син.

Кевін Костнер є лауреатом премій «Оскар», «Золотий глобус» та «Еммі». Критики із захопленням оцінили його фільм «Той, що танцює з вовками». Простим глядачам більше подобаються «Охоронець», «Робін Гуд: Принц злодіїв», «Водний світ», «Три дні на вбивство».

Костнер також є головною зіркою серіалу «Єллоустоун», за цю роль він навіть отримав «Золотий глобус» (нагадаємо, саме на цій церемонії вручення премії виступив президент України Зеленський). Тепер творцям серіалу доведеться шукати заміну Кевіну. Актор заявив, що майбутнє розлучення завадить йому продовжити роботу. Незабаром мають розпочатися зйомки шостого сезону.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що важкохвора зірка серіалу «Зачаровані» розлучається з чоловіком після 11 років шлюбу.

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