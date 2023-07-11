Гурт KAZKA запалив своїми виступами Японію

Український гурт KAZKA поділився подробицями гастрольного туру по Японії. Музиканти дали кілька концертів, поспілкувалися з журналістами та політиками. Як розповіла солістка гурту Олександра Заріцька, більш зацікавлених, відкритих і життєрадісних людей вони не бачили ніде!

«Вони із задоволенням слухають нас, а також показують, як і чим живуть самі. Ми мали так багато інтервʼю за цей тиждень, так багато маленьких виступів. Дуже тішимось, що ми цікаві цим прекрасним людям!», — розповіла Заріцька.

Також вона поділилася враженнями від спільного виступу з японською суперзіркою Сугізо, як вони запалили публіку в Токіо. Артисти вперше виконали спільну пісню Peace and Love, яку вони випустять вже найближчим часом. Окрім того, що Сугізо є також відомим музикантом, він продюсує та створює оупенінги до найвідоміших аніме, серед яких «Зошит смерті» та «Наруто».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Артем Пивоваров перебував з гастрольним туром у Польщі. Звідти він везе шість автівок для військових.

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