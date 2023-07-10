Артем Пивоваров вразив небезпечними трюками на концерті у Польщі

Популярний артист Артем Пивоваров, який став тренером нового сезону «Голосу країни», під час свого виступу в Катовіце (Польща) дивував глядачів не лише потужним вокалом та неймовірною енергетикою, а й небезпечними трюками. Під час виконання однієї з пісень він виліз на високу металеву конструкцію, а потім майстерно зістрибнув з неї на сцену та продовжив виступ.

Фрагментом Пивоваров поділився на своїй сторінці в інстаграмі. Прихильники відзначають в коментарях, що енергія на концерті була вибуховою.

«Непосидюча людина. Енергія зашкалює, розриває з середини. Просто вибухово.

Я хочу ще і ще! Це було неймовірно, не побоюсь так сказати, але це був найкращий концерт на якому я була. А той момент, коли Артем дивиться прямо тобі у очі і ви разом співаєте… я надовго це запамʼятаю. Чекаємо ще у Польщі.



Тільки серце зупиняється коли він на поверхах!", — пишуть в коментарях.

Окрім того, що Пивоваров підтримує українців своїми виступами за кордоном, він активно допомагає нашим захисникам. Зокрема, з Польщі артист везе шість автівок для військових.

Раніше на концерті в польському місті Бидгощ Артем Пивоваров травмував ногу. Після надання медичної допомоги артист продовжив виступ.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що лідер гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець потрапив до лікарні через проблеми зі спиною. Найближчі концерти довелося перенести.

117

Читайте нас у Facebook та Instagram