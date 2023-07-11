Дружина Бориса Джонсона народила сина: щасливі батьки назвали ім'я малюка (фото)

У вівторок, 11 липня, Керрі Джонсон, дружина колишнього британського прем'єр-міністра, друга України,

Бориса Джонсона опублікувала в Instagram новину — на світ з'явилася її третя дитина.

«Ласкаво просимо у цей світ, Френк Альфред Одіссей Джонсон народився 5 липня о 9:15 ранку. (Вгадайте, яке ім'я вибрав мій чоловік?!) — написала 33-річна Керрі.

«Я люблю щохвилини цього сонного карапуза, який пускає бульбашки. Бачити, як мої старші двоє обіймають свого новонародженого брата з такою радістю та хвилюванням, було чудовим видовищем. Ми всі дуже вражені. Велике дякую неймовірній команді пологових будинків NHS в UCLH. Вони справді найчудовіші, дбайливі люди. Я відчуваю велику подяку. Тепер, чи може хтось порекомендувати якісь хороші серіали для перегляду під час грудного вигодовування? Час випити», — додала місіс Джонсон.

Нагадаємо, про свою вагітність Керрі повідомила у травні. Вона тоді підкреслила, що малюк з'явиться на світ «всього за кілька тижнів», і що у неї були «виснажливі вісім місяців».

Це третя спільна дитина Бориса та Керрі. Вони одружилися у липні 2021 року. На той час пара вже мала сина Вілфреда, якому зараз три роки. Вілфред Лорі Ніколас Джонсон народився у квітні 2020 року, лише за кілька тижнів після того, як тодішній прем'єр-міністр провів досить тривалий час у реанімації з ковідом.

Донька Розмарі Ірис Шарлотта, яку всі ласкаво звуть Ромі, народилася 9 грудня 2021 року. Дівчинці дали ім'я на честь тітки Керрі, Розмарі та покійної матері Бориса Джонсона.

Що стосується 59-річного містера Джонсона, то Френк став його восьмою дитиною. Різниця між малюком та старшою донькою відомого політика становить 27 років.

Як відомо, Джонсон пішов з посади прем'єр-міністра у липні 2022 року. Нещодавно він був

змушений скласти з себе повноваження депутата британського парламенту.

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