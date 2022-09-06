«Я як одна з тих ракет-носіїв, яка виконала свою функцію»: Борис Джонсон залишив пост прем’єра Британії

«Ну от і все, друзі», — так почав своє звернення до нації Борис Джонсон, який неодноразово відвідував Україну під час війни. 6 вересня він передав повноваження прем’єр-міністра Великої Британії Ліз Трас .

Прощальну промову Джонсона транслював Sky News.

Борис Джонсон заявив, що його наступниця зробить все можливе для перемоги над енергетичним шантажем Путіна.

У своїй промові Джонсон згадав свою роботу з міністрами з Brexit, подякував за оперативне розгортання кампанії з COVID-вакцинації під час пандемії, а також за ефективне протистояння російському диктатору путіну.

Також Джонсон порівняв себе із «ракетою-носієм».

«Зараз я як одна з тих ракет-носіїв, яка виконала свою функцію, і тепер я м’яко повертатимуся в атмосферу і невидимо спущуся на воду в якомусь віддаленому і непримітному куточку Тихого океану», — сказав він. Джонсон впевнений, що путін отримає поразку.

«Якщо путін думає, що він може досягти успіху, шантажуючи та залякуючи британський народ, то він цілковито помиляється», — заявив Джонсон і додав, що він упевнений в тому, що новий уряд Британії на чолі з Ліз Трас врятує країну від енергетичного шантажу рф.

Нагадаємо, що Борис Джонсон оголосив про свою відставку 7 липня. Після цього з’явилися чутки, що згодом він може стати новим генеральним секретарем НАТО .

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