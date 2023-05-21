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Борис Джонсон стане батьком увосьме: дружина британського експрем’єра повідомила в соцмережі про вагітність

15:30 21 травня 2023
Борис Джонсон з дружиною Керрі

Стало відомо, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон дуже скоро стане батьком у восьмий раз. Про очікуване поповнення в сімействі повідомила його дружина Керрі. 35-річна місіс Джонсон написала про це на своїй сторінці в Instagram. При цьому вона наголосила, що відбудеться радісна подія дуже скоро — всього за кілька тижнів.

Примітно, що Керрі вдавалося так довго зберігати в секреті цю вагітність. Джонсони були 6 травня на коронації Чарльза III і Камілли. На місіс Джонсон була вільна синя сукня і блейзер. І ніхто не звернув увагу на її живіт.

З Керрі Борис Джонсон одружився після народження їхнього спільного первістка, 2021 року. Церемонія відбулася у Вестмінстерському соборі в Лондоні. Особливого святкування не було, оскільки діяли обмеження щодо боротьби з пандемією коронавірусу. Пізніше Борис і Керрі влаштували справжнє весілля. Організувати його допоміг один із головних спонсорів Консервативної партії Великої Британії 76-річний лорд Бамфорд. Він надав для банкету свій маєток.

Для Бориса це третій офіційний шлюб. Керрі вийшла заміж уперше. Їхній син Вілфред народився у квітні 2020 року. У грудні 2021 року Керрі народила доньку Ромі. Ще одна її вагітність закінчилася викиднем.

«Новий член команди з'явиться всього за кілька тижнів. Я почувалася досить виснаженою за останні 8 місяців, але ми не можемо дочекатися зустрічі з цим малюком», — написала Керрі в Instagram.

Нагадаємо, у Джонсона є четверо дітей від другого шлюбу з журналісткою Мариною Вілер. Крім того, 2009 року у британського політика народилася позашлюбна дочка. Її мати — мистецтвознавиця Гелен Макінтайр.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Джонсон розкрив шокуючу передісторію своєї розмови з путіним, під час якої диктатор залякував ракетами.

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