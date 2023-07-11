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Небезпека поряд: у Києві зафіксували три випадки кишкових інфекцій через сальмонелу

17:53 11 липня 2023
чашка Петрі

В Оболонському районі Києва з 6 по 10 липня зафіксували три випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію.

Ймовірно, захворювання були спричинені бактерією сальмонелою, яку знайшли у солодощах в одній з торгівельних мереж столиці, повідомили у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб.

«За попередньою інформацією, ймовірною причиною хвороби могло стати вживання громадянами 4 липня неякісної кондитерської продукції власного виробництва однієї з торгівельних мереж столиці. За результатами відповідного бактеріологічного обстеження на кишкову групу інфекцій фахівцями ДУ „Київський міський ЦКПХ МОЗ України“ в отриманих зразках було виділено сальмонелу», — йдеться у повідомленні.

Наразі всі пацієнти отримали необхідну медичну допомогу й перебувають на амбулаторному лікуванні.

Розпочато епідеміологічне розслідування, додають у відомстві.

Як відомо, бактерії роду Salmonella спричиняють сальмонельоз — інфекційне захворювання, яке супроводжується підвищенням температури, головним болем, слабкістю, нудотою, блюванням, діареєю, зневодненням.

Заразитися сальмонельозом можна аліментарним, водним та побутовим шляхами. Механізм передавання інфекції — фекально-оральний. Сальмонела може бути у продуктах харчування, воді, на побутових предметах тощо.

Читайте також: «Симптоми схожі на більшість інших гострих кишкових інфекцій»: як вберегтися від сальмонельозу

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