Франція приєднається до Великої Британії, яка в травні передала нашій країні унікальні крилаті ракети Storm Shadow, у постачанні Україні крилатих ракет дальнього радіусу дії, які можуть пролітати 250 км, що дозволить українським військам вражати російські війська та склади глибоко за лінією фронту, заявили французькі офіційні особи.

Президент Еммануель Макрон після прибуття на саміт альянсу НАТО в Литві заявив, що вирішив збільшити військову допомогу Україні для підтримки її контрнаступу.

«Я вирішив збільшити поставки зброї та обладнання, щоб дати українцям можливість наносити глибокі удари», — сказав Макрон, відмовившись повідомити, скільки ракет буде надіслано, пише Reuters.

Французьке дипломатичне джерело повідомило, що мова йде про 50 ракет SCALP європейського виробника MBDA.

Ракети надійдуть з існуючих французьких військових запасів, повідомило журналістам французьке військове джерело, додавши, що це буде «значна кількість». Раніше Париж вже постачав Україні зенітні ракетні комплекси «Містраль» і зенітні ракети малої дальності «Кроталь», які використовуються для перехоплення низьколітаючих ракет і літаків.

Україна вже кілька місяців просить про ракети більшої дальності, але Сполучені Штати, її головний постачальник, досі не погодилися їх постачати. У травні Великобританія заявила, що постачає франко-британську ракету виробництва MBDA, яку вона називає Storm Shadow. Французька версія, відома як SCALP, має дальність дії близько 250 км, що втричі перевищує наявний ракетний потенціал України.

За словами французького військового джерела, ракети були інтегровані в українські військові літаки російського виробництва.

Джерело відкинуло припущення, що ці ракети є ескалацією, заявивши, що їх використання пропорційне, і зазначивши, що росія використовує крилаті ракети, які запускаються за тисячі кілометрів від України.

Макрон заявив, що ця поставка відповідає політиці Франції щодо надання допомоги Україні в захисті своєї території, маючи на увазі, що Париж отримав запевнення від Києва, що ракети не будуть запущені на територію росії.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у Білому домі пояснили, чому США вирішили надати Україні касетні боєприпаси.

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