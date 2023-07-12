На Одещині заарештували священика, який розбещував свою дочку-підлітка

На Одещині, як раніше і у Дніпрі, правоохоронці викрили на розбещенні неповнолітньої «святого отця» — йому загрожує до 8 років тюрми.

Як повідомили в обласній поліції, 37-річний священослужетель з Білгород-Дністровського району вчиняв розпусні дії відносно своєї 14-річної доньки і переконував її нікому не розповідати про це.

«Слідчі під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у розбещенні неповнолітньої. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В ході досудового розслідування будуть встановлені всі обставини скоєння правопорушення», — зазначив т.в.о. заступника начальника — начальник слідчого відділу Білгород-Дністровського районного відділу поліції Олег Котенко.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Як пише «Думська», йдеться про священика Одеської єпархії УПЦ Московського патріархату. За даними слідства, батько дівчинки, настоятель сільського храму В'ячеслав А., вчиняв із нею розпусні дії мало не з перших років життя, а коли вона підросла до 14 років, почав регулярно її ґвалтувати. Журналісти, посилаючись на свої джерела у правоохоронних органах, стверджували, що священик «ділився» донькою з колегою, якому також було повідомлено про підозру. Але у поліції наразі повідомляють лише про одного фігуранта справи. Та й інкримінована йому стаття — про розбещення, а не гвалтування.

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Фото Pixabay

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