Наближається час, коли українці повинні і зможуть проникати вглиб території імперії, знищуючи об'єкти, важливі для функціонування росіян. Так вважає генерал Вальдемар Скшипчак, відомий польський експерт, екскомандувач сухопутних військ Польщі, колишній заступник міністра національної оборони країни, який неодноразово коментував ситуацію на фронті.

У своєму аналізі, опублікованому на сайті wprost.pl, генерал зазначає, що «поки до свідомості росіян не дійде, що злочинцем є путін, поки їх не торкнеться війна з її жахливим обличчям, вони будуть мовчки дивитися на вбивство режимом беззахисного цивільного населення».

Тому, на думку військового, «удари у відповідь» з боку захисників України будуть виправдані. Колишній командувач Сухопутних військ підкреслює, що українці «і так показали велике терпіння», але «з огляду на бездіяльність або безсилля міжнародних структур, які можуть зробити так, щоб ці атаки не відбулися, вони мають право на адекватні дії».

У цьому контексті він критикує Організацію Об'єднаних Націй та «подібні організації» за те, що вони «фактично не в змозі зупинити росіян будь-яким чином».

«Це лише зміцнює переконання всіх у тому, що вони є фасадними структурами, які не здатні запобігти війнам і воєнним злочинам, — зазначає він та додає, що за 500 днів війни українці здобули право на відплату. — І не може бути так, що законів війни дотримується лише одна сторона. Сильні світу цього не здатні зупинити російські злочини. Вони скоріше зроблять вигляд, що нічого не сталося, ніж засудять путіна. Лицемірство лідерів Китаю чи Індії сягає Гімалаїв. Можна було б навести ще багато прикладів».

В аналізі генерал нагадує, що українці досі не атакували цивільні об'єкти на російській території, але «настає час, коли українці повинні і зможуть проникати вглиб території імперії, знищуючи об'єкти, важливі для функціонування росіян».

«Мені цікава реакція ООН і великих гравців. Вони, звичайно, будуть висловлювати святе обурення і засуджувати українців. Але вони не зроблять нічого, щоб зупинити росіян. Тож у українців немає вибору», — оцінює генерал Вальдемар Скшипчак.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у Білому домі пояснили, чому США вирішили надати Україні касетні боєприпаси.

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