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Скандальний український боксер Іван Редкач переможно повернувся на ринг через два роки (відео)

12:41 12 липня 2023
Іван Редкач

Український боксер Іван Редкач, який живе в США (24 перемоги, 19 з них — нокаутом, 6 поразок, 1 нічия) і якого звинувачували в роботі на спецслужби росії, провів перший за два з лишком роки поєдинок на професіональному рингу.

На BN Arena в Атільо (Коста-Рика) 37-річний уродженець Сумської області в ліміті середньої ваги (до 69,9 кг) достроково здолав 41-річного нікарагуанця Елвіна Переса (28 перемог, 19 з них — нокаутом, 26 поразок, 4 нічиї), здобувши першу перемогу з 2019 року. Суперник українця активно розпочав поєдинок, але швидко «здувся» і, нахапавшись ударів, відмовився від продовження бою після 3-го раунду. Перемога Редкача технічним нокаутом.

Нагадаємо, що Іван Редкач, який сфотографувався з непереможним боксером з росії і заговорив про «спорт поза політикою», не виходив на ринг з квітня 2021 року, коли програв ексчемпіону світу Реджису Прогрейсу. А перемоги українця взагалі довелося чекати цілих чотири роки: у червні 2019-го Редкач узяв гору над колишнім чемпіоном світу у двох вагових категоріях Девоном Александером із США.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український боксер Іван Редкач одружився в США.

Фото Instagram

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