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Украинский боксер добыл эффектную победу в США: видео нокаута
Украинский боксер Иван Редкач (23 победы, 17 из них — нокаутом, 4 поражения, 1 ничья) неожиданно для многих добыл победу над бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях (легкой и полусредней) американцем Девоном Александером (27 побед, 14 из них — нокаутом, 6 поражений, 1 ничья).
Бой прошел в равной конкурентной борьбе. Активнее поединок начал уроженец Шостки, но затем титулованный американец перехватил инициативу. Казалось, что именно Девон был ближе к победе, но развязка наступила в шестом раунде. Редкач дважды отправлял соперника в нокдаун, после которых тот поднимался и продолжал боксировать, но после того, как Александер третий раз оказался на настиле ринга, рефери принял решение остановить бой.
«Это невероятно. Я немного нервничал перед переходом в полусредний вес, но моя команда сказала мне, что я был готов. Я свежее и сильнее в этом весе. Я был готов к бою, и теперь я готов встретиться с кем-либо в этом дивизионе.
Я практиковал этот удар каждый день. Каждый день мы работали над левой рукой, и она делала то, что мне было нужно. Я хочу боксировать с любым соперником в полусреднем дивизионе, будь то Дэнни Гарсия, Шон Портер или кто-то еще", — передает слова Редкача сайт Boxing247.
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