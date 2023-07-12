«Найкраще піти з бригади, щоб не заважати воювати тим, хто вміє це робити»: відповідь побратима Валерію Маркусу, який «наїхав» на командирів «Магури»

Головний сержант 47-ї ОМБр «Маґура» Валерій Маркус написав гнівний пост, заявивши, що він категорично не згоден з рішеннями щодо застосування і розвитку 47 бригади. «Збудувати військову частину згідно тих цінностей, які ми декларували на початку її створення, нам не дозволили. Вплинути на ситуацію або виправити більше можливості не маю. Моє перебування на посаді головного сержанта бригади більше не вважаю доцільним», — пише боєць та зазначає, що подав заявку про переведення його на найнижчу посаду за власним бажанням. В документі він пише про «систематичне приниження роботи сержантського корпусу», «некомпетентність осіб вищого офіцерського корпусу бригади», «саботування традицій та міфології бригади», а також називає «моральним дегенератом» одного з офіцерів.

На пост Валерія Маркуса відреагував його колега — головний сержант роти ударних БПЛА 47-Ї ОМБр Рустам Мустафаєв, наголосивши на своєму бажанні прояснити «реальну ситуацію по Маркусу» і про опублікований ним рапорт: «Не вийде перекинути відповідальність за власну некомпетентність і звалити на іншу посаду.

Міф 1: «Систематичне приниження сержантського корпусу бригади» — особисто я і мої сержанти не стикались з подібним явищем. Навпаки. Командування бригади часто викликає мене в штаб для взаємодії і погодження дій нашого підрозділу. Абсолютно всі офіцери вищого командування на прямому звʼязку зі мною, щоб створити максимально сприятливі умови для забезпечення ефективної роботи нашого підрозділу.

Міф 2: «Нерозумінням командуванням бригади важливості морального духу бійців для якісного виконання задач» — повна маячня. Про який моральний дух можна говорити, коли Маркус один раз бере участь у штурмі, знімає на відео результат ЧУЖОЇ роботи і потім публікує купу відосів, щоб пропіарити свою особистість на крові своїх побратимів. Хоча саме він мав займатись бойовою підготовкою бригади та піднімати бойовий дух, але повністю провалив цей етап!

Міф 3: «Некомпетентність осіб вищого офіцерського корпусу бригади» — нешановний Маркус. Поки ти писав книгу, тролив політиків у соціальних мережах і піарився на чужій роботі, ці офіцери отримували справжній бойовий досвід. Роками. Я особисто брав участь з цими офіцерами в більшій кількості операцій, ніж ти написав постів на своїх блогах.

Міф 4: «Відсутністю волі у командування бригади захистити інтереси військової частини перед вищим командуванням» — Маркус, ти хоч сам зрозумів, що написав? Чи відсутність справжнього бойового досвіду заважає усвідомити реальність власної некомпетентності?

А тепер про традиції. Маркус, про які саме традиції ти кажеш?

Про систематичний булінг пресофіцерки бригади Анастасії Блищик? Тільки тому, що вона, висококваліфікована журналістка, не дозволила використовувати себе у власних цілях. Вона, дівчина загиблого воїна, знайшла в собі сили вчинити правильно, розуміючи, чим для неї це обернеться. Я сподіваюся, що Маркус знайде в собі краплину мужності вчинити правильно і публічно вибачитися перед нею, і світ ніколи не побачить відео, де головний сержант бригади погрожує і кричить на пані Анастасію «Завали @б@ло» і решту лайки, тому що вона відмовилась піарити Маркуса на чужій роботі.

Ти справжній аморальний урод, якщо вважаєш, що маєш право так спілкуватись з беззахисною дівчиною. Ти хоч знаєш, чому вона беззахисна? Тому що її коханий загинув на цій клятій війні, поки ти знімав свої тіктоки.

Найкраще рішення для Валерій Маркус, це публічно визнати свої помилки і піти з бригади, щоб не заважати воювати тим, хто вміє це робити.

Наша бригада успішно виконує поставлені задачі, не зважаючи на низку проблемних питань. Перемога за нами! Вірте у ЗСУ! Слава Україні!"

Фото із соцмереж

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

746

Читайте нас у Facebook та Instagram