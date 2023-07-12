Рідкісне явище: у Південній Африці вперше за 10 років випав сніг (фото)

У той час як вчені зафіксували найспекотніший день на Землі за всю історію спостережень, жителі ПАР зі здивуванням та захопленням побачили, що за вікнами їхніх будинків йде сніг. Так, у Південній Африці зараз середина зими, але снігу тут не було останніх 10 років. А тут він випав у низці провінцій країни, включаючи Східний Кейп, Мпумалангу і регіон Гаутенг, до якого входять такі великі міста, як Йоганнесбург і Соуето.

Поки що снігопад не викликав серйозних проблем, стверджує Південноафриканська метеорологічна служба (Saws).

Влада порадила мешканцям одягатися тепліше. Згідно з прогнозом, холодний фронт протримається у ПАР щонайменше тиждень. Занепокоєння викликають лише фермерські господарства, особливо ті, що займаються розведенням худоби. Фермерам рекомендували знайти теплі приміщення для тварин.

Холодний фронт протримається в ПАР щонайменше тиждень

Що стосується жителів Йоганнесбургу та інших міст, їм залишається насолоджуватися рідкісним природним явищем для Південної Африки. Багато дітей взагалі вперше у житті побачили сніг.

Багато дітей взагалі вперше у житті побачили сніг

«Деякі учні, і я разом із ними, вирушили познайомитися зі снігом ближче. Діти подумали, що це просто такий дощ», — розповіла журналістам вчителька початкових класів із Йоганнесбурга Агнес Мідева.

Нагадаємо, 2021 року в розпал літа сніг випав під Одесою.

А зараз через зливи російське місто Сочі повторило долю затопленого Херсона.

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