Рідкісне явище: у Південній Африці вперше за 10 років випав сніг (фото)
У той час як вчені зафіксували найспекотніший день на Землі за всю історію спостережень, жителі ПАР зі здивуванням та захопленням побачили, що за вікнами їхніх будинків йде сніг. Так, у Південній Африці зараз середина зими, але снігу тут не було останніх 10 років. А тут він випав у низці провінцій країни, включаючи Східний Кейп, Мпумалангу і регіон Гаутенг, до якого входять такі великі міста, як Йоганнесбург і Соуето.
Поки що снігопад не викликав серйозних проблем, стверджує Південноафриканська метеорологічна служба (Saws).
Влада порадила мешканцям одягатися тепліше. Згідно з прогнозом, холодний фронт протримається у ПАР щонайменше тиждень. Занепокоєння викликають лише фермерські господарства, особливо ті, що займаються розведенням худоби. Фермерам рекомендували знайти теплі приміщення для тварин.
Що стосується жителів Йоганнесбургу та інших міст, їм залишається насолоджуватися рідкісним природним явищем для Південної Африки. Багато дітей взагалі вперше у житті побачили сніг.
«Деякі учні, і я разом із ними, вирушили познайомитися зі снігом ближче. Діти подумали, що це просто такий дощ», — розповіла журналістам вчителька початкових класів із Йоганнесбурга Агнес Мідева.
Нагадаємо, 2021 року в розпал літа сніг випав під Одесою.
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