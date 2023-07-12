Саміт НАТО у Вільнюсі: Німеччина пообіцяла Україні додаткові «Петріоти»

Президент України Володимир Зеленський, який знаходиться у Вільнюсі, де відбувається саміт НАТО, повідомив про підсумки своєї зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

«Є домовленість про додаткові пускові установки „Петріот“ та ракети для них від Німеччини. Це дуже важливо для захисту життя в Україні від російського терору!» — зазначив він та подякував ФРН за готовність до тривалої, багатолітньої підтримки України та захисту свободи.

«Тривалі програми підтримки — це найкращий сигнал всім у світі, що наша Європа залишиться простором безпеки та миру», — підкреслив Зеленський.

Також він зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Президент України зазначив, що обговорювалися гарантії безпеки для України на шляху в НАТО. «Є розуміння Канади, буде розуміння світу, готуємо важливу безпекову перемогу для України. Вдячний Джастіну і Канаді за посилення наших воїнів бронетехнікою. Є потужні домовленості», — зазначив Володимир Зеленський

Раніше український президент назвав три пріоритети на саміті НАТО: пакети підтримки для нашої армії, запрошення до Альянсу, а також гарантії безпеки України на шляху до НАТО.

Фото з Вікіпедії

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