Три пріоритети України: Зеленський у Вільнюсі розповів, чого чекає від саміту НАТО (відео)

Президент України Володимир Зеленський, який напередодні приїхав до Вільнюсу та виступив на мітингу на підтримку нашої країни, розповів про свій порядок денний під час саміту НАТО, назвавши три пріорітети.

«У сьогоднішньому порядку денному ми маємо три пріоритети. Перший — нові пакети підтримки для нашої армії на полі бою. Друге — вважаю, це запрошення до НАТО. Потребуємо розуміння, що ми маємо це запрошення на той час, коли безпекова ситуація це дозволить. Хочемо обговорити з нашими партнерами всі ці речі. І третє — ми обговоримо сьогодні гарантії безпеки для України на шляху до НАТО», — сказав Зеленський.

Напередодні він розповідав, що у Вільнюсі заплановано низку двосторонніх зустрічей — з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами, а також перше інавгураційне засідання Ради Україна — НАТО.

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що існує дві умови щодо майбутнього членства України в Північноатлантичному Альянсі: рівень модернізації установ безпеки, оборони, управління, боротьба з корупцією, а також закінчення війни з росією.

Ще до початку саміту у Вільнюсі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що союзники по Північноатлантичного блоку досягли консенсусу щодо виключення з вимог до вступу в Альянс Плану дії щодо членства у НАТО.

Фото ОП

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