«Україна захистить і свою, і вашу свободу»: Зеленський потужно виступив у Вільнюсі

У вівторок, 11 липня, президент Володимир Зеленський виступив на найбільшій площі Вільнюса перед багатолюдним мітингом на підтримку України. Виступ глави держави транслював 5 канал. Президент Литви Гітанас Науседа, анонсуючи промову Володимира Зеленського, заявив, що Україна платить найвищу ціну — ціну крові, тому заслуговує на членство НАТО.

Свій виступ на площі Лукішкес Зеленський розпочав зі слів «Слава Україні!» — І почув багатотисячне «Героям Слава!». Почувши таку потужну відповідь, президент пожартував, що почувається у Вільнюсі «як удома». Зеленський подякував Литві за підтримку.

багатотисячний мітинг на підтримку України

Тут, у Вільнюсі, ми бачимо прогрес Європи. Тут люди знають, що таке безпека і як її досягти. І знають, що безпека — це разом з Україною. Я вдячний за кожен заклик на підтримку України. За підтримку українських людей, які тут, у вас вдома, у Литві, рятувалися від бойових дій. Дякую вам", — сказав президент України.

Центральна площа Вільнюса

Президент відзначив військову допомогу Литви та її позицію щодо вступу нашої держави до НАТО. Він нагадав, що Україна зараз стримує росію та захищає своїх європейських сусідів.

«Дякую за вашу допомогу в нашій обороні. За вашу позицію на запрошення України до НАТО. Українські прапори на литовських вулицях однозначно доводять — ми вже союзники. І Україна захистить і свою, і вашу свободу. І ніколи, ніколи і нікому не можна озиратися на москву», — емоційно сказав Зеленський.

Він привіз із собою український прапор із міста-фортеці Бахмут. Він наголосив, що це символ того, що Литві та решті Європи ніколи не доведеться воювати з російськими солдатами.

«Сьогодні тут, у Вільнюсі — український бойовий прапор із Бахмута. Бахмут — це одна з визначальних битв за свободу в Європі. І її саме так згадуватимуть наші діти та онуки. Цей наш бойовий прапор із Бахмуту означає, що ніколи знову литовським солдатам не доведеться боротися з російськими солдатами ні під Вільнюською телевежею, ні в будь-якому іншому місці вашої столиці, вашої країни… Литва завжди буде тільки вашою. Цей бойовий прапор означає, що ніколи знову не буде депортації литовців у Сибір. Ніколи знову не буде поділу Польщі та приниження загарбниками Угорщини. Ніколи знову не буде танків у Празі та зимових війн проти свободи у Фінляндії. Жодних окупантів у Європі більше не буде! Український прапор, хоч і побитий кулями, але живий, гордий та вільний, означає, що і кожен прапор у Європі буде живим, гордим та вільним», — голосно сказав Зеленський.

Глава держави висловив упевненість у перемозі України та у тому, що російська загроза буде остаточно нівельована на полі бою в нашій державі.

«Там, у руїнах Бахмута, на полях інших битв в Україні залишаються розбитими інші російські загарбницькі амбіції. Не Україна чи хтось інший у нашій Європі, а саме вони, російські загарбницькі амбіції, будуть у руїнах», — зазначив президент.

Також Зеленський додав, що Україна очікує від саміту у Вільнюсі конкретних рішень, а від НАТО — демонстрації мужності та сили.

Після завершення виступу глави держави бойовий прапор із Бахмута підняли над головною площею Вільнюса під звуки гімну України у присутності президентів та перших леді Литви та України.

Бойовий прапор із Бахмута підняли над головною площею Вільнюса

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