Запрошення України до НАТО було дуже важливим моментом, який можна порівняти з моментом кандидатства України в ЄС. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, який бере участь у саміті НАТО.

«Що стосується запрошення, я розумію, що це технічний сигнал, але якщо ми подивимося на це як на серйозний чинник мотивації українського суспільства, то для мене, як для президента, це був дуже важливий момент», — сказав він.

Зеленський зізнався, що порівнює цей факт із моментом кандидатства України в ЄС.

«Кандидатство в ЄС — це також був сигнал. У кандидатстві немає членства в ЄС, але в кандидатстві є потужна мобілізація для України. Є потужний сигнал для Росії: Україна не є членом якогось іншого союзу, а хоче бути членом конкретного Європейського союзу. І буде конкретно незалежною державою. Щодо запрошення, це також є сигналом», — пояснив Зеленський.

За словами президента України, Україна розуміє, чому деякі країни бояться говорити про членство нашої країни до НАТО. Для цього потрібні відповідні умови.

«Ми адекватні люди, ми розуміємо, що деякі дійсно бояться говорити про наше членство зараз, ніхто не хоче Світової війни. Це зрозуміло і логічно… Україна розуміє, що не може бути членом НАТО поки що йде війна. Ми з багатьма сьогодні зустрічалися, Україна буде членом НАТО, коли справді відповідні будуть умови. Я розумію під цим, що тоді, коли буде безпечно на нашій землі», — заявив президент.

За словами Зеленського, якщо країни G7 12 липня у рамках саміту НАТО узгодять гарантії безпеки для України, це буде конкретним успіхом для України.

«Я б дуже хотів, що у нас сьогодні був успіх на саміті для всіх нас — для України, для наших воїнів, для наших громадян, для наших дітей. Зокрема, гарантії безпеки такі важливі для людей. Гарантії безпеки на шляху до НАТО, а не замість (вступу до НАТО — Авт.)», — наголосив він.

Президент підтвердив, що сьогодні країни G7 можуть погодити гарантії безпеки України.

«Сьогодні ці гарантії безпеки може підтвердити „Велика сімка“. І я думаю, якщо це станеться, ми над цим працюватимемо, це буде дійсно важливим для нас, конкретним успіхом», — сказав Зеленський.

На думку глави держави, результати саміту НАТО у Вільнюсі для України «хороші, але не ідеальні».

«Можемо констатувати — результати саміту хороші, але якби було запрошення — вони були б ідеальними», — наголосив президент.

Зазначимо, що Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом на саміті Альянсу у Вільнюсі.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про підсумки своєї зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцем.

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