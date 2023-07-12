Прикордонники на передовій отримали 200 дронів-камікадзе від БФ Олександра Трухіна

200 FPV-дронів передала благодійна організація «Благодійний фонд Олександра Трухіна» Державній прикордонній службі України. За словами керівника ДПСУ генерал-майора Сергія Дейнеки, це значно посилить потенціал прикордонних підрозділів на передовій. Про це пише Telegram-канал прикордонного відомства.

«Комплекси з маневровими квадрокоптерами здатні на значній відстані від оператора вражати техніку та живу силу противника», — розповідають у ДПСУ.

Як підкреслив генерал-майор Дейнеко, прикордонники на рівні з іншими українськими захисниками боронять Україну по всій лінії фронту, а ефективне застосування дронів крок за кроком наблизить Перемогу.

«Отримані засоби дозволять ще сильніше бити ворога, уберігаючи життя наших воїнів. У найкоротший термін вони будуть направлені в прикордонні підрозділи, які виконують завдання з оборони країни, в тому числі в мобільний прикордонний загін «Сталевий кордон», — розповів командувач ДПСУ.

Своєю чергою представниця «Благодійного фонду Олександра Трухіна» Марія Тютюннік заявила, що надання захисникам України необхідних засобів для знищення агресорів демонструє підтримку всього українського народу.

«Також у ході розмови наголошувалося на підтримці з підготовки і навчання операторів для ефективного застосування переданої техніки. Окрім цього, обговорювалися подальші кроки співпраці для посилення прикордонних підрозділів», — додали у ДПСУ.

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