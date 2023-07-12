36.77 / 37.36 40.49 / 41.23
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Уламки збитого безпілотника впали на парк у Запоріжжі: постраждали шестеро людей (відео)

15:37 12 липня 2023
Атака на Запоріжжя

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 12 липня близько 12:30 у Запоріжжі пролунав вибух, внаслідок якого постраждали шестеро людей. Наразі відомо про трьох госпіталізованих, серед яких дитина. Про це повідомив перший заступник міського голови Запоріжжя Олександр Власюк, інформує Суспільне Запоріжжя.

За його словами, над містом збили безпілотник.

«Через падіння уламків у парку постраждали 6 осіб, серед них маленька дитина», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», 11 липня росіяни вдень знов вдарили по Херсонщині. В обласному центрі поранення отримали пʼятеро людей, в тому числі 8-річна дитина. Стан одного з поранених досить тяжкий.

Фото: скріншот відео

830

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Овнам і Терезам потрібно бути обережнішими з витратами, Стрільці мають шанс просунутися кар'єрними сходами: гороскоп на 12 липня 2023 року

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес готується до розлучення з Беном Аффлеком: на кону 600 мільйонів доларів

огірки

Міцні, хрусткі, до смаку, як бочкові: простий рецепт ядрених огірків на зиму

Андрій Наумов

Сербія відмовилася видати Україні скандально відомого ексгенерала

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту