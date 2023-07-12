Уламки збитого безпілотника впали на парк у Запоріжжі: постраждали шестеро людей (відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 12 липня близько 12:30 у Запоріжжі пролунав вибух, внаслідок якого постраждали шестеро людей. Наразі відомо про трьох госпіталізованих, серед яких дитина. Про це повідомив перший заступник міського голови Запоріжжя Олександр Власюк, інформує Суспільне Запоріжжя.

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За його словами, над містом збили безпілотник.

«Через падіння уламків у парку постраждали 6 осіб, серед них маленька дитина», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», 11 липня росіяни вдень знов вдарили по Херсонщині. В обласному центрі поранення отримали пʼятеро людей, в тому числі 8-річна дитина. Стан одного з поранених досить тяжкий.

Фото: скріншот відео

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