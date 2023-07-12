Уламки збитого безпілотника впали на парк у Запоріжжі: постраждали шестеро людей (відео)
Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 12 липня близько 12:30 у Запоріжжі пролунав вибух, внаслідок якого постраждали шестеро людей. Наразі відомо про трьох госпіталізованих, серед яких дитина. Про це повідомив перший заступник міського голови Запоріжжя Олександр Власюк, інформує Суспільне Запоріжжя.
За його словами, над містом збили безпілотник.
«Через падіння уламків у парку постраждали 6 осіб, серед них маленька дитина», — повідомив він.
Як писали «ФАКТИ», 11 липня росіяни вдень знов вдарили по Херсонщині. В обласному центрі поранення отримали пʼятеро людей, в тому числі 8-річна дитина. Стан одного з поранених досить тяжкий.
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