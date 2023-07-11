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Херсон знову потрапив під обстріл: поранено 5 людей, у тому числі 8-річну дитину

16:55 11 липня 2023
руйнування

Російські варвари сьогодні вдень знов вдарили по Херсонщині. В обласному центрі поранення отримали пʼятеро людей, в тому числі 8-річна дитина. Стан одного з поранених досить тяжкий.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

«Армія рф прицільно вдарила по оселях мирних людей, а також по гуманітарному штабу.
Поранення отримали пʼятеро людей, стан одного з постраждалих — тяжкий. Наймолодшій пораненій — лише вісім років», — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА Олександр Прокудін уточнив, що дитина отримала поранення у дворі свого будинку.

68-річному чоловіку уламками травмувало голову, шию, грудну клітину, руки й ноги.

Ще двоє людей, 56-річна жінка та 52-річний чоловік, дістали поранення середнього ступеня тяжкості.

Один чоловік постраждав у Кіндійці.

Усіх потерпілих доставили до лікарень.

Нагадаємо, у російському Краснодарі 10 липня застрелили капітана другого рангу Станіслава Ржицького, який був причетний до ракетних ударів по Україні. Зокрема, він як командир підводного човна «краснодар», завдавав ракетні удари «калібрами» по Вінниці літом минулого року. Тоді загинуло багато мирних мешканців, у тому числі діти.

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