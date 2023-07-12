Після тижневого «перепочинку» ворог другу ніч поспіль атакував Київ дронами-камікадзе: що відомо про наслідки

У ніч проти середи, 12 липня, російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими БпЛА «Shahed» по Україні. Попередню атаку було здійснено напередодні.

Як повідомляють у командуванні Повітряними Силами ЗСУ, російські окупанти атакували Україну 15-ма баражуючими боєприпасами з північно-східного напрямку (Курськ).

«11 БПЛА знищено у зонах відповідальності повітряних командувань „Центр“ та „Схід“. До відбиття атаки залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України. За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала майже 30 групових авіаційних ударів по тилах, військовій техніці, позиціях та скупченню живої сили ворога», — йдеться у повідомленні.

У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що після понад тижневої перерви противник другий день поспіль запускає іранські БпЛА по Києву. Повітряна тривога тривала понад 2 години. Всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено силами і засобам ППО.

А на Черкащині є прильоти. За інформацією очільника обласної ОВА Ігоря Табурця, тривога в регіоні тривала понад 3,5 години: «Маємо влучання в один із об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Унаслідок цього там виникла пожежа — натепер вже ліквідована. Двох потерпілих із опіками доправлено до лікарні».

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу «Shahed» — 26 БПЛА з 28 були збиті. Також українські військові знищили 5 розвідувальних беспілотників оперативно-тактичного рівня.

Протягом минулої доби ворог завдав 65 авіаційних ударів та здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень:

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Григорівка та східніше Оріхово-Василівки. До речі, спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий під час телемарафону заявляв, що окупанти можуть самі піти з Бахмута під тиском української артилерії.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії наші захисники відбили усі атаки в районах населених пунктів Побєда, Новомихайлівка та Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Благодатного.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема міста Херсон.

У Генштабі зазначають, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 — по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та 1 станцію РЕБ противника.

Фото Генштабу ЗСУ

Тим часом експерти американського Інституту вивчення війни знайшли пояснення активізації атак рашистів з використанням дронів, пов`язав це з самітом НАТО, який триває у Вільнюсі, а також зі спробами поставити під загрозу зернову угоду.

«Генштаб України повідомляв, що українські сили збили 26 із 28 російських безпілотників Shahed 131 та 136, запущених із Приморсько-Ахтарського спрямування (Краснодарський край). Українське Південне оперативне командування зазначало, що російські сили намагалися завдати удару по зерновому терміналу в Одеській області, а два безпілотники вразили адміністративну будівлю в порту. Прессекретарка Південного оперативного командування України капітан першого рангу Наталія Гуменюк заявила, що російські сили націлилися на портову інфраструктуру, щоб зірвати угоду щодо чорноморського зерна. Удари російських безпілотників по портовій інфраструктурі також збігаються з першим днем саміту НАТО у Вільнюсі та, ймовірно, спрямовані на те, щоб перешкодити членам НАТО надавати додаткову військову допомогу Україні», — йдеться у звіті експертів.

Аналітики не виключають, що завдаючи ударів по південним регіонам України, росія може загрожувати угоді щодо зерна, аби повідомити посереднику зернової ініціативи — президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану, що його нещодавня заява щодо підтримки членства України в НАТО і повернення п'яти українських командирів підрозділів, які захищали «Азовсталь» у Маріуполі 7 липня не залишилися непоміченими кремлем.

Нагадаємо, що днями США повідомляли про новий пакет військової допомоги Україні, в якому, зокрема, й касетні боєприпаси. Радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван зазначав, що не отримавши касетні снаряди зараз, Україні складно буде йти у контрнаступ.

Раніше речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомляв, що від початку наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України звільнили від російських окупантів 169 квадратних кілометрів території.

Фото з мережі

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