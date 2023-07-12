36.76 / 37.36 40.50 / 41.25
Київ: +23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Група військових підірвалася на міні на Рівненщині: є загиблі та поранені

17:31 12 липня 2023
Міни

В Україні люди продовжують гинути від мін. Після того, як на Житомирщині автомобіль лісників підірвався на міні, на півночі Рівненщини, підірвавшись на міні, загинули двоє військових, ще четверо — поранені та були госпіталізовані. Про це повідомила прессекретарка Теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук, пише «Рівне Медіа».

Відомо, що це сталось біля села Заболоття Вараського району. За фактом детонації вибухового пристрою працівники ДБР розпочали досудове розслідування. Слідчі ДБР вивчають усі обставини інциденту. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.

Попередня кваліфікація правопорушення — порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 414 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Як писали «ФАКТИ», минулого місяця під Черніговом на ворожій міні підірвалися двоє поліцейських.

687

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Овнам і Терезам потрібно бути обережнішими з витратами, Стрільці мають шанс просунутися кар'єрними сходами: гороскоп на 12 липня 2023 року

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес готується до розлучення з Беном Аффлеком: на кону 600 мільйонів доларів

Бен Уоллес

«Люди іноді хочуть бачити вдячність»: міністр оборони Великобританії образився на критику Зеленського

На грядці

Дайте огіркам у липні таке підживлення: вони так зрадіють, що засиплять вас величезним урожаєм (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту