Група військових підірвалася на міні на Рівненщині: є загиблі та поранені

В Україні люди продовжують гинути від мін. Після того, як на Житомирщині автомобіль лісників підірвався на міні, на півночі Рівненщини, підірвавшись на міні, загинули двоє військових, ще четверо — поранені та були госпіталізовані. Про це повідомила прессекретарка Теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук, пише «Рівне Медіа».

Відомо, що це сталось біля села Заболоття Вараського району. За фактом детонації вибухового пристрою працівники ДБР розпочали досудове розслідування. Слідчі ДБР вивчають усі обставини інциденту. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.

Попередня кваліфікація правопорушення — порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 414 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Як писали «ФАКТИ», минулого місяця під Черніговом на ворожій міні підірвалися двоє поліцейських.

687

Читайте нас у Facebook та Instagram