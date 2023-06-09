Залишилося троє неповнолітніх дітей: під Черніговом на ворожій міні підірвалися двоє поліцейських
Війна принесла в Україну багато горя. Гинуть військові, медики, волонтери на фронті, гинуть люди в тилу.
Вранці 9 червня на Чернігівщині на території прикордоння на міні підірвався автомобіль. Загинув поліцейський. Про це повідомили в поліції області.
Загиблий Олексій Жовтик разом з колегою перебували поза службою. Вони їхали власним автомобілем та наїхали на міну на прикордонні Чернігівщини.
39-річний Олексій Жовтик загинув на місці.
Його колега зазнав травм і був госпіталізований.
У загиблого поліцейського залишилося троє неповнолітніх дітей.
Нагадаємо, територія України внаслідок повномасштабної війни з росією стала забрудненою вибухонебезпечними предметами. За словами окремих експертів, сьогодні, наша країна вважається однією з найбільш замінованих у світі. У зв'язку з цим українська сторона розпочала нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.63
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