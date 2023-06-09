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Суспільство та люди

Залишилося троє неповнолітніх дітей: під Черніговом на ворожій міні підірвалися двоє поліцейських

13:56 9 червня 2023
міна

Війна принесла в Україну багато горя. Гинуть військові, медики, волонтери на фронті, гинуть люди в тилу.

Вранці 9 червня на Чернігівщині на території прикордоння на міні підірвався автомобіль. Загинув поліцейський. Про це повідомили в поліції області.

Загиблий Олексій Жовтик разом з колегою перебували поза службою. Вони їхали власним автомобілем та наїхали на міну на прикордонні Чернігівщини.

39-річний Олексій Жовтик загинув на місці.

Його колега зазнав травм і був госпіталізований.

У загиблого поліцейського залишилося троє неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, територія України внаслідок повномасштабної війни з росією стала забрудненою вибухонебезпечними предметами. За словами окремих експертів, сьогодні, наша країна вважається однією з найбільш замінованих у світі. У зв'язку з цим українська сторона розпочала нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

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