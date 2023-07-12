За одну прочитану книгу — мінус три дні терміну: у Раді хочуть «перевиховувати» ув'язнених по-новому

В Україні, де раніше сепаратиста з Одеського зоопарку засудили до читання українських книжок, пропонують скорочувати термін ув'язнення засудженим, які читають книжки. Одна книжка — мінус три дні. Ініціатором законопроєкту є нардеп Сергій Гривко. Відповідний законопроєкт № 9477 вже зареєстрували у парламенті.

«Установа відбуття покарань призначена не тільки для виконання функції покарання, а також і для сприяння виправленню та ресоціалізації засуджених. Сучасна пенітенціарна установа має позиціонувати себе як заклад, який не ставить за мету лише тримати злочинця протягом певного часу в ізоляції, а який зорієнтований, у тому числі на розв'язання проблем засудженої особи з метою її подальшої ресоціалізації, на виховання та позитивну зміну особистості засудженого з метою формування правослухняного члена суспільства та утримання людини від нових кримінальних діянь», — пояснив він мету створення документа.

Нардеп вказав на те, що у в'язниці найбільш доступним джерелом отримання знань та інформації є література.

«Про позитивний вплив читання літератури на засуджених осіб зазначають багато вітчизняних і світових науковців», — зазначив Гривко й нагадав, що подібні кейси вже були — судді призначали «додаткове покарання у вигляді читання художніх творів».

Автор пропонує, аби ув'язнені з метою перевиховання та саморозвитку читали книги з переліку, затвердженого Міністерством юстиції України. Список літератури має складатися з творів, що «сприяють формуванню правильних духовних і моральних цінностей, а також цілей, спрямованих на виправлення».

Згідно із законопроєктом, процес буде регулювати спеціально створена електронна система. У ній ув’язнені складатимуть іспит, який підтвердить факт прочитання книжок.

Кожна книжка зменшуватиме строк на три дні. Проте для такого пом’якшення існуватиме ліміт — не більш як 10 книжок на рік.

Законопроєкт нині перебуває на розгляді Комітету з питань правоохоронної діяльності. В разі позитивного висновку його передадуть на розгляд до сесійної зали.

Як писали «ФАКТИ», у 2021 році незвичайний вирок був винесений в Малиновському районному суді Одеси. Суддя Олександр Гарський засудив двох підсудних у віці 19 і 23 років до одного року умовно, а також до… читання книг в жанрі «художня література».

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