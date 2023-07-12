Ексчемпіон світу з боксу жорстоко побив чоловіка з дитиною на руках (відео)

У скандальну ситуацію потрапив колишній чемпіон світу за версією IBA боксер Бейбут Шуменов із Казахстану.

Перебуваючи в одному з ТРЦ Астани, Шуменов підійшов до відвідувача і, перекинувшись з ним кількома словами, раптово почав бійку. Не зупинив спортсмена від жорстокого побиття й той факт, що його опонент тримав на руках маленьку дитину.

Сам боксер спробував виправдатися за свою поведінку, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram відео з камери спостереження, яка зняла всю бійку.

«У зв'язку з інформацією, що розповсюджується, і відео в ЗМІ та соцмережах з приводу моєї персони, хочу повідомити наступне: неприємна ситуація дійсно сталася й відео, показане не з того ракурсу, зіграло свою роль не на мою користь, — написав Бейбут Шуменов у соцмережі. — Не розібравшись у цій ситуації до кінця, читачі почали ображати та писати різні неприємні коментарі на мою адресу.

Ви прекрасно знаєте й розумієте, що в наш інформаційний вік, що стрімко розвивається, будь-яку людину можна показати та виставити в поганому світлі. Будь-яке відео можна змонтувати або показати зі зручного ракурсу, щоб очорнити. Тому, щоб не було різних домислів, я повідомляю наступне.

Мій 8-річний син грав у цей день на дитячому майданчику, і його без причини почав бити по спині інший хлопчик. Мій син не зрозумів, чому цей хлопчик б'є його, відійшов від нього та продовжив грати далі. І за кілька хвилин той хлопчик повернувся та намагався знову атакувати мого сина. Мій син почав ухилятися й тікати від нього. Потім той чоловік прийшов та забрав цю дитину. Мій син не звик до такого ставлення, і для нього це було великим стресом. Потім мій син підійшов до мене та сказав, що хлопчик напав на нього. Показав мені свою спину, де я помітив почервоніння та подряпини. Після цього я підійшов до цього чоловіка, щоб уточнити, чи він батько цієї дитини, та запитав: «Твій син вдарив мого сина?». У відповідь він агресивно відповів: «Так, вдарив, і що? Що ти мені зробиш?!

Від його слів та агресії я був приголомшений… Коли я його взяв за шию, він почав атакувати приладом у лівій руці, а коли він зрозумів, що це не ніж, відпустив дитину з правої руки, яку він використовував як щит, і правою рукою, схопивши ніж, завдав удару в бік мого живота, але я встигнув ухилитися. Після спроби атаки з ножем він викинув ніж із правої руки й знову взяв дитину в руки та продовжував використовувати її як щит. У той момент, коли він напав на мене з ножем, я розлютився. Я вже мав як батько захищати не лише сина, а й себе.

Якщо ви помітили, коли я схопив чоловіка, я почав штовхати його в бік дивана, щоб він відпустив дитину, щоб дитина не постраждала, але він знову й знову хапав дитину в якості захисту. Я — професіональний боєць, і я знаю, куди завдаю своїх ударів, дитину я не зачепив, після чого прийшла поліція, і ми всі пішли до районного відділення Єсільського району. Там же у коридорі, де є відеоспостереження, ми сиділи з матір'ю тих дітей. Діти, як ні в чому не бувало, грали в районному відділенні. Мати дітей попросила вибачення у мене, у моєї дружини та моєї дитини, і сказала, що у її сина є така поведінка в характері, коли він без причини починає бити та штовхати людей, оскільки він страждає на аутизм. У той момент, коли мати дитини сказала мені про це, мені стало дуже шкода, я дуже люблю дітей, я побажав їй терпіння та щоб її син одужав".

Цей інцидент уже прокоментували в Міністерстві внутрішніх справ Казахстану. «Справу порушено за фактом хуліганства. Поки що є ознаки легкого злочину. На відео все буде видно, будемо робити огляд. Шуменов був тверезий», — наводить слова заступника міністра Кайрата Сунтаєва портал «Закон.kz».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 91-річного легендарного промоутера Дона Ельбаума побили підлітки.

209

Читайте нас у Facebook та Instagram