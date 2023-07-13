В другий четвер липня на роботі у представників багатьох знаків зодіаку можливі корисні зміни, вважають астрологи.

Сьогодні з'явиться можливість навчитися чогось нового і набути нових навичок, що стане стане в пригоді вже найближчим часом, пише Ukr.Media.



Овен

День минає плідно, приносить помітні успіхи у діловій сфері. Ви здатні самостійно вирішити складні завдання, здобути перемогу в конкурентній боротьбі, завершити раніше розпочаті проєкти. Бажана участь у семінарах, конференціях, інших подібних заходах: на вас звернуть увагу люди, які можуть стати дуже корисними союзниками.

Ділові відносини, що недавно почалися в Овнів, можуть прийняти романтичний характер. Тільки від вашого бажання залежить, наскільки серйозними та тривалими вони будуть.

Телець

Сприятливий день для початку серйозних справ, масштабних робочих проєктів. Ви все робите правильно: і союзників знаходите хороших, і методи для досягнення цілей вибираєте найефективніші, і плани будуєте саме такі, які можна реалізувати в обставинах, що склалися. Важливо не розслаблятися, досягнувши перших успіхів, не спочивати на лаврах, а продовжувати діяти.

Можливі нові знайомства, приємні зустрічі, багато Тельців проведуть вечір у компанії незвичайних, навіть видатних людей. Проти романтичних захоплень зірки нічого не мають, але забувати про здоровий глузд все ж таки не варто.

Близнюки

Відмінний день. Імовірні успіхи у справах, що вимагають творчого підходу, але і з вирішенням рутинних завдань ви справляєтеся чудово. У багатьох Близнюків буде можливість побалувати близьких, виконати якесь давнє бажання коханої людини. Це піде на користь відносинам, зробить спілкування особливо приємним.

День підходить для початку співпраці та спільної діяльності, а також навчання та підвищення кваліфікації. Бажані заняття спортом або активний відпочинок: вони подарують вам заряд енергії, яка стане в пригоді найближчим часом.

Рак

Прекрасний день, надзвичайно щедрий на позитивні емоції та приємні сюрпризи. Ймовірне отримання важливої інформації, яка незабаром виявиться корисною для роботи або допоможе трохи збільшити доходи. Залишаються в минулому проблеми, що турбували вас останнім часом, з'являються вагомі підстави для оптимізму.

Для Раків настав слушний момент для того, щоб поговорити відверто з людьми, які вам дорогі, прояснити непорозуміння, що затьмарювало стосунки, залагодити розбіжності. Можливі незаплановані грошові надходження.

Лев

День складається вдало. Особливо прихильні зірки до тих, хто прагне досягти професійних успіхів і готовий докласти зусиль для цього. Плідно проходять ділові переговори, можна знайти помічників та союзників, деяким Левам запропонують нову цікаву роботу.

Можливі романтичні захоплення, знайомства, які започаткують серйозні відносини. Будьте готові проявити ініціативу, не бійтеся показати свою симпатію та зацікавленість. День підходить для покупок, у тому числі великих.

Діва

Прекрасний день. Ви здатні зрушити гори — варто тільки захотіти. Імовірні приємні зустрічі, можливе відновлення якихось важливих для вас відносин (ділових чи особистих). Багато Дів знайдуть застосування своїм талантам, а пізніше отримають щедру винагороду. Буде шанс зайнятися якоюсь абсолютно новою справою, яка принесе не лише гроші, а й корисні зв'язки.

День сприятливий з погляду фінансів, можливі значні надходження, вигідні угоди. Успішно пройдуть якісь ризиковані операції. Ділове чуття дуже гостре, ви не припускаєтеся помилок.

Терези

Вранці будьте обережні та уважні: у цей час можуть виникати неприємності. Пізніше посилиться вплив позитивних тенденцій, з'явиться можливість успішно вирішити важливі питання. Імовірний успіх у професійній сфері, не виключене кар'єрне зростання.

Друга половина дня буде виключно вдалою для Терезів, чия діяльність потребує творчого підходу. Можна фантазувати та імпровізувати, шукати нестандартні рішення — саме вони виявляться вірними. Вечір щедрий на приємні сюрпризи, у тому числі романтичні.

Скорпіон

Сприятливий день, удача сама йде до рук Скорпіонів, потрібно лише скористатися нагодою. Можливі корисні знайомства, буде шанс справити гарне враження на людей, які в майбутньому виявляться вам корисними. Ви не тільки наведете лад у власних справах, але й надасте допомогу оточенню — воно буде за це дуже вдячним.

Можливі грошові надходження та цінні подарунки. Деякі представники знаку зможуть провести якісь вигідні фінансові операції, інші знайдуть нове джерело прибутків. У коханні теж, напевно, пощастить.

Стрілець

Можуть виникнути труднощі, але ви успішно подолаєте їх. Виявляючи наполегливість, ви досягаєте успіху у справах, у тому числі таких, які виявилися не під силу представникам інших знаків. Можливі привабливі ділові пропозиції. День підходить для початку співпраці з новими партнерами: немає сумнівів, що вона буде плідною.

У Стрільців ймовірні несподівані зустрічі, можуть нагадати про себе давні знайомі. Не виключене і відновлення відносин, про розрив яких довго жалкували. Вечір — слушний час для коротких поїздок, вони підбадьорять і потішать.

Козоріг

Відповідальний та важливий день. Ви проявите себе з кращого боку, знайдете відповіді на складні питання, допоможете близьким подолати серйозні проблеми. Акуратність допоможе уникнути проблем у роботі, успішно завершити розпочаті справи. Нагорода за працю не змусить себе чекати і напевно перевершить ваші очікування.

Якими б значними не були сьогоднішні перемоги Козорогів, треба думати і про майбутнє. Воно буде залежати від тих рішень, які ви приймете зараз, тому передбачливість не буде зайвою. Ви добре ладнаєте з людьми, вдається уникнути навіть дрібних конфліктів.

Водолій

Ви ставите собі дуже високі цілі. З одного боку, чудово, що вам є до чого прагнути. З іншого боку — ви переоцінюєте і свої можливості, і готовність оточення допомогти вам, це може стати причиною розчарування та образ. Залиште амбіції хоча б на якийсь час, спокійно обміркуйте ситуацію, що склалася, і ви зрозумієте, як слід діяти, щоб отримати потрібне.

Можливо, це вимагатиме більше часу, ніж ви припускали, але результат не розчарує. Підтримка близьких буде дуже важливою для Водоліїв, а їхні поради допоможуть уникнути помилок та промахів. Порадують романтичні побачення. З коханою людиною можна ділитися будь-якими секретами.

Риби

Відмінний день з професійної точки зору. Ви досягнете значних успіхів. Справи, якими доведеться займатися, будуть справді цікавими, тому ви отримаєте непідробне задоволення від роботи. З колегами та керівництвом легко порозумітися, не виникає навіть дрібних розбіжностей, а відносини, які раніше складалися як суто ділові, можуть набути дружнього характеру.

Сьогодні Рибам можна мати справу із представниками влади, відвідувати державні організації, вирішувати адміністративні питання. Близькі люди порадують приємними сюрпризами та гарними новинами.

Також варто пам'ятати, що за Східним календарем 13 липня — день Водяної Мавпи або день Мавпи-Дачниці, яка любить поливати квіти та овочі, а також куштувати їх.

Надзвичайно розумна Водяна Мавпа привертає увагу своєю пильністю та вразливістю, що є виявом її значних талантів. Вона може бути яскравою та чарівною, але при цьому варто пам'ятати, що, як і будь-яка Мавпа, вона вміє маніпулювати ситуацією. Розвинуті емоції та інстинкти дозволяють їй ефективно працювати.

День Мавпи-Дачниці настає з багатими можливостями для творчих зусиль та реалізації нових ідей. Запустіть свою уяву в хід, щоб не тільки займатися улюбленою справою, але й перетворити її на джерело прибутку. Хоча шлях до успіху може бути вимогливим, але він вартий ваших зусиль.

«Сьогодні можна починати планування найближчого майбутнього. Якщо ви зможете чітко сформулювати свої цілі, успіх буде гарантованим», — радять знавці Східної астрології.

Про те, на яких знаків зодіаку у липні звалиться багатство, а хто буде змушений економити, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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