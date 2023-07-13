ЗСУ просуваються на двох напрямках фронту, — Генштаб

Українські військові продовжують просуватися на двох напрямках фронту й мають успіхи поблизу Бахмута та у Запорізькій області.

Про це повідомив в етері телемарафону речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, українські військові продовжують тиснути на ворога на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Крім того, речник зазначив, що у Запорізькій області українські воїни мають успіх на двох ділянках поблизу міста Оріхів.

«На напрямках Новоданилівка — Широка Балка, Новотокмачка — Новопокровка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», — сказав Ковальов.

При цьому українські захисники продовжують стримувати наступ окупантів на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ та стягують резерви, але наші бійці відбивають атаки.

Нагадаємо, останніми тижнями українські військові посилили свої атаки поблизу Бахмута, південніше та північніше міста.

Також ЗСУ продовжуються тиснути на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, окупанти атакують поблизу Авдіївки, Мар'їнки та на Лимано-Куп'янському напрямку. Водночас аналітики ISW зазначають, що ЗСУ ведуть наступальні операції на адмінкордоні між Запорізькою та Донецькою областями і мають успіхи, а також тримають позиції на лівому березі Херсонської області.

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