Понад 500 окупантів, 20 ударних дронів та два «калібри»: названо втрати росіян за добу

Розпочалася п’ятсот п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 35 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Українські війська успішно ведуть контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями.

Також, ЗСУ продовжують утримувати позиції на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Антонівського мосту, повідомили у Інституті вивчення війни (ISW).

Водночас противник продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору.

Захищаючи мирних жителів, авіація сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 4 — по зенітно-ракетних комплексах ворога. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.

Загальні бойові втрати ворога за минулу добу склали:

- особового складу -236 040 (+510) осіб ліквідовано,

- танків — 4092 (+2) од,

- бойових броньованих машин — 7999 (+9) од,

- артилерійських систем — 4425 (+23) од,

- РСЗВ — 678 (+4) од,

- засобів ППО — 421 (+6) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3752 (+26),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 6995 (+17) од,

- спеціальної техніки — 652 (+5).

Особливу увагу у Генштабі звертають на втрати російських окупантів у повітрі. В ніч на 13 липня рашисти атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131. Напрямки атаки — північно-східний (Курськ) та південно-східний (Приморсько-Ахтарськ).



Також противник застосував дві крилаті ракети «Калібр» з Чорного моря та одну балістичну — «Іскандер-М» (Джанкой, Крим).

В результаті бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети «Калібр». Стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК «Іскандер-М» інформація уточнюється.

До відбиття ворожої атаки залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 15 групових авіаційних ударів по російських окупантах.

Як повідомляли «ФАКТИ», цієї ночі росія атакувала Україну 20 «шахедами» та крилатими ракетами. В результаті бойової роботи усі ударні дрони знищено, переважно на Київщині, на різних напрямках знищено дві крилаті ракети «Калібр».

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