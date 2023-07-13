«Усе, про що міг думати, це випивка»: зірка «Людини-павука» розповів про алкогольну залежність

Популярний британський актор Том Голланд, відомий у всьому світі як виконавець ролі Людини-павука у фільмі, який зібрав у прокаті понад мільярд доларів, дав відверте інтерв'ю для Jay Shetty Podcast. Він несподівано заявив, що не хоче бути частиною «голлівудської машини». «Я великий шанувальник створення фільмів, але мені справді не подобається Голлівуд. Це не для мене», — сказав 27-річний Голланд.

«Кінобізнес реально лякає мене. Я розумію, що є частиною цього бізнесу, і мені подобається те, як я з ним взаємодію, але, тим не менш, я завжди шукаю способи відсторонитися від нього, щоб просто жити. Жити нормальним життям, наскільки це можливо», — додав Том.

«У мене в голові сидить постійна думка: „Не втрачай себе“. Я бачив так багато людей, які втратили себе! У мене були друзі, з якими я виріс. Але вони більше не мої друзі, тому що вони втратили себе через цей бізнес. І я боюся, що це може статися і зі мною. Тому я прагну зосередитися на тому, що робить мене щасливим — на моїй сім'ї, друзях, моїх столярних роботах, гольфі, благодійності, якою займається моя мама. Ось те, що робить мене по-справжньому щасливим, і це те, що я повинен захищати».

Том Голланд почав зніматися в кіно з дев'яти років. Роль Людини-павука зробила його суперзіркою.

Однак у червні актор оголосив, що візьме перерву в кар'єрі. Як пишуть західні ЗМІ, Тома вибив з колії провал міні-серіалу «Переповнена кімната», який був знятий для Apple TV. У цьому психологічному трилері він зіграв головну чоловічу роль — людину, яка страждає на множинні розлади особистості і становить серйозну загрозу для суспільства. Критики і глядачі визнали гру Голланда непереконливою. Талановитий актор, на їхню думку, не зміг уникнути штампів.

Актор розповів в інтерв'ю, що повністю відмовився від алкоголю. Він залишається тверезим уже півтора року.

Далося йому це нелегко. Спочатку Том спробував не пити місяць. «Це був сухий січень», — згадує він. Однак він відчував непереборне бажання випити.

«Усе, про що я міг думати, це випивка. Я прокидався, з думкою про неї. Я дивився на годинник і думав про те, коли закінчиться цей клятий місяць. І це мене дуже налякало», — зізнався Голланд.

Незабаром він виявив, що його життя покращилося, щойно в ньому не стало спиртного.

«Речі, які могли піти не так на знімальному майданчику, які зазвичай виводили мене з себе, я став сприймати спокійно. Мій розум прояснився. Я почувався краще. І тоді я сказав собі: «Чому ти поневолений цим напоєм? Чому ти так одержимий ідеєю випити?» — згадує Том.

Своє рішення зав'язати він називає найкращим у житті.

Голланд також вирішив відмовитися від соціальних мереж.

«Вони стали проблемою. Я був просто одержимий цим, одержимий, щоб дізнатися, що люди говорять про мене, що думають і пишуть. Тому я оголосив, що беру відпочинок від соцмереж. І це пішло на користь моєму психічному здоров'ю», — заявив відомий актор.

Раніше «ФАКТИ» писали, що зірка «Друзів» Меттью Перрі написав мемуари про свою залежність.

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