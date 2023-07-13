Чемпіон України потрапив у полон до рашистів: пропагандистські канали рф записали з ним відео

Рашистські пропагандистські канали активно використовують будь-яку нагоду, щоб очорнити військових України та «вкласти» потрібну інформацію у вуха своїх співгромадян.

Так, у полоні в рф опинився 29-річний Андрій Приходько — чемпіон та володар Кубка України з боксу, а також віцечемпіон світу з боїв фул-контакт. У розмові з журналістом «РІА Новости» український боєць повідомив, що воював у складі підрозділу «Кракен» у районі Бахмута.

Читаючи написаний текст з папірця, Приходько розповів, що йому ледве вдалося вийти з російського оточення, причому він особисто не стріляв у ворогів. «Вранці ми спробували евакуюватися, але натрапили на позиції російської армії. В результаті розпочався бій. Я не стріляв, був поранений та скотився в окоп. Вони обстрілювали нас усю ніч. Після цього ми спробували евакуюватися, але заблукали, і я потрапив у полон», — поділився спортсмен із пропагандистами інформацією, яка була вигідна їм.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення документально підтверджено, що від дій окупантів загинули понад 300 спортсменів, які як захищали рідну землю зі зброєю в руках на передовій, так і були мирними жителями.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рідного брата ексфутболіста збірної України В'ячеслава Шевчука звільнили з російського полону.

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