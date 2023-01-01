«Схуд кілограмів на 30»: рідного брата ексфутболіста збірної України звільнили з російського полону

Серед тих 140 захисників України, яких 31 грудня визволили з рашистського полону, виявився підполковник держприкордонслужби Сергій Шевчук, рідний брат ексфутболіста «Шахтаря» та збірної України В'ячеслава Шевчука. Про це повідомив офіційний сайт рівненського «Вереса», в якому колишній гравець обіймає посаду спортивного директора.

«Сергій захищав від окупантів Маріуполь, — розповів В'ячеслав Шевчук. — Пізніше разом з іншими нашими захисниками тримав оборону „Азовсталі“. Потім разом з іншими українськими військовополоненими опинився у Оленівці. Весь цей час я намагався з різних джерел отримувати інформацію про нього, його стан. Уся родина дуже за нього переживала. Схуд кілограмів на 30. Але живий. Це найголовніше. Особисто з ним ще не спілкувався, але вже повідомив радісну новину батькам, його дружині та дітям».

До речі, під час обміну з російського полону 31 грудня звільнили ще одну людину, яка має відношення до світу спорту, — колишнього головного тренера волейбольного клубу «Решетилівка» 46-річного Олександра Ткачука, який з квітня захищав українську землю у лавах 78-ї бригади, а 23 травня потрапив у полон в місті Лиман Донецької області. Про це повідомила Федерація футболу України на своїй сторінці у Facebook.

Українські воїни, звільнені з полону 31 грудня

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що звільнений з полону морпіх Михайло Діанов, якому допоміг футбольний клуб «Шахтар», віддав мільйони на лікування побратимів.

Фото ua.tribuna.com, Telegram-канал Андрія Єрмака

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