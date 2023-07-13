«Моя історія, нарешті, на моїх умовах»: названа дата виходу мемуарів Брітні Спірс

Брітні Спірс написала в інстаграмі: «Воно наближається… Моя історія, нарешті, на моїх умовах». У такий спосіб співачка повідомила шанувальникам про те, що чутки про її мемуари цілком обґрунтовані. Вона дійсно працює над книгою, яка дуже скоро вийде у світ.

За кілька годин представниця видавництва Gallery Books Дженніфер Бергстром офіційно підтвердила цю інформацію. Ба більше, вона повідомила, що мемуари Брітні під назвою «Жінка у мені» вийдуть 24 жовтня 2023 року. Чекати лишилося недовго.

Книга позиціюється як «смілива й напрочуд зворушлива історія про свободу, славу, материнство, виживання, віру та надію».

Дату виходу мемуарів вибрано невипадково. Цього дня 2021 року Спірс звернулася до Верховного суду Лос-Анджелеса з проханням припинити 13-річну опіку, під якою вона перебувала. Опікуном співачки усі ці роки був її батько.

«Переконливі свідчення Брітні у відкритому суді вразили світ. Вона змінила закони та показала свою хоробрість та силу, що надихає», — наголосила Бергстром. Видавництво впевнене, що мемуари стануть не меншим потрясінням для всіх.

«Ми дуже пишаємося тим, що допомогли Брітні нарешті поділитися її історією», — додала Бергстром.

«Вплив того, що Спірс поділилася своєю правдою в суді, був незаперечним і змінив перебіг її життя та життя незліченної кількості інших людей», — йдеться у пресрелізі книги.

«Мемуари Спірс висвітлюють безмежну силу музики та кохання, а також важливість того, що кожна жінка має голос, щоб розповісти свою власну історію. Брітні робить це на її умовах», — наголошується у пресрелізі.

Нагадаємо, днями Брітні Спірс заявила, що її побив охоронець зірки НБА.

33

Читайте нас у Facebook та Instagram