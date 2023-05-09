«Жорстоко відверта у своїй книзі»: колишні чоловіки Брітні Спірс налякані через мемуари, які співачка хоче видати

Співачка Брітні Спірс, яка нещодавно розповіла про невиліковну хворобу, працює над автобіографією-бомбою, але вихід книги затримується через занепокоєння зірок, про яких колишня поп-принцеса розповідає. Видавництво Simon & Schuster призупинило роботу над пікантною розповіддю після того, як отримало листи від двох знаменитих колишніх чоловіків Спірс, повідомляє газета Sun.

«Брітні жорстоко відверта у своїй книзі — у ній багато нервових епізодів, — повідомило джерело видання. - Люди, які знають Брітні і бояться того, що вона написала, надіслали видавцям юридичні листи з різкими формулюваннями. На даний момент немає жодного руху і є побоювання з приводу того, коли книга вийде».

Імена зірок, які переживають, не називаються.

41-річна Спірс одружена з 29-річним актором Семом Асгарі. До цього вона недовго була одружена з Джейсоном Александером (41 рік) — у 2004 році лише 55 годин, після чого шлюб був анульований. Її чоловіком був також танцюрист та модель Кевін Федерлайн (45 років), у шлюбі з яким народилося двоє синів. Серед інших її відомих колишніх — Джастін Тімберлейк (42 роки), Фред Дерст (52 роки).

Також ходили чутки, що вона в різний час зустрічалася з 51-річним Джаредом Лето, 46-річним Коліном Фарреллом і 55-річним ілюзіоністом Кріссом Енджелом. Але ці ймовірні стосунки так і не були підтверджені.

За даними Daily Mail, не зрозуміло, хто з зірок нервував через книгу Спірс, яка, як кажуть, охоплює різні періоди.

«Брітні хоче, щоб це був її момент, коли вона поговорить зі світом, розповість свою версію історії і розставить всі крапки над „і“, — повідомило джерело в Sun. — Вона досить часто… говорить про минулі стосунки, деякі з яких будуть розкриті вперше в історії. Брітні перебувала в центрі уваги громадськості, але є стосунки й люди, з якими вона зустрічалася і які їй вдавалося тримати в тіні, зокрема імена кінозірок і людей зі світу музики. Вона хотіла викласти все в цій книзі та розповісти свою правду. І саме це викликає занепокоєння у людей».

Кажуть, що контракт Спірс на видання книги коштує близько 15 мільйонів доларів. Раніше очікувалося, що книга вийде в лютому цього року, але тепер вихід перенесений на неоголошену дату наприкінці року.

«ФАКТИ» також розповідали про те, що шанувальники Брітні Спірс були занепокоєні через її пост у соцмережі.

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