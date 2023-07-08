Брітні Спірс побили: подробиці інциденту

Охоронець зірки НБА побив Брітні Спірс! З такими гучними заголовками вийшли майже всі найпопулярніші західні таблоїди. Першою про інцидент повідомила сама співачка, яка останнім часом перебуває на межі нервового зриву через скандали з останнім чоловіком Семом Асгарі. Брітні заявила, що була у Лас-Вегасі та побачила у вестибюлі готелю, в якому зупинилася, 19-річного баскетболіста Віктора Вембаньяму. Вона підійшла до нього привітатись, але охоронець спортсмена вдарив її по обличчю!

Представники молодого баскетболіста у відповідь заявили, що винна в інциденті Спірс. Вона нібито підскочила до Віктора та спробувала застрибнути на нього ззаду. Один із охоронців завадив їй. Йому довелося відштовхнути Брітні, але він її не бив.

Офіційно Спірс до поліції не заявляла і до суду не зверталася. Проте вона продовжувала відстоювати свою версію у соцмережах. Брітні написала у Twitter, що спочатку помітила француза (Вембаньяма грає за збірну Франції, а в НБА вступає за клуб «Сан-Антоніо Сперс») у ресторані іншого готелю. А потім знову побачила спортсмена у вестибюлі свого готелю, коли прямувала на вечерю.

«Я дізналася Віктора та просто хотіла привітати його з успіхами. У холі було дуже гучно, тому я поплескала його по плечу, щоби привернути увагу. Його охорона вдарила мене по обличчю перед натовпом», — заявила Спірс.

Вона стверджує, що удар мало не збив її з ніг. У неї злетіли на підлогу окуляри.

Далі Брітні розповіла про цей інцидент у Instagram. Вона звинуватила у всьому охоронця.

«Жодного разу в житті мій охоронець не вдарив іншу людину. Ніколи», — наголосила Спірс. Вона нагадала, що також є знаменитістю. І вимагає до себе шанобливого ставлення.

«У будь-якому разі, я все ще велика шанувальниця Віктора… це не його вина, що охоронець вдарив мене», — написала співачка.

Вембаньяма погодився прокоментувати інцидент. У розмові з журналістами Віктор заявив, що йшов коридором у готелі, коли хтось схопив його ззаду. Хто це був, він не знає. Охоронці наказали йому не зупинятися, інакше навколо тут же утворився б натовп. Він тільки зрозумів, що то була жінка. Лише за кілька годин Вембаньяма дізнався, що йдеться про Брітні Спірс. Він не знає, яку силу проти неї застосував його охоронець.

У результаті поліція Лас-Вегаса, з огляду на суспільний резонанс, вирішила вивчити записи камер спостереження в готелі. Ось висновок поліцейських: тілоохоронець Віктора Вембаньями, не глянувши, хто це, відштовхнув руку Брітні Спірс, коли вона спробувала поплескати баскетболіста по спині, внаслідок чого рука співачки вдарила її по обличчю. Підстав щодо проведення подальшого розслідування немає.

Раніше повідомлялося, що колишні чоловіки Брітні Спірс налякані через її відверті мемуари, які співачка хоче видати. А зовсім недавно поп-зірка та її ексчоловік Кевін Федерлайн звинуватили журналістів у брехні.

124

Читайте нас у Facebook та Instagram