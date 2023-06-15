Брітні Спірс і її колишній чоловік Кевін Федерлайн звинуватили журналістів у брехні: що трапилося

Брітні Спірс, яка хоче видати відверті мемуари, та її колишній чоловік Кевін Федерлайн виступають проти повідомлень таблоїдів, що, на їхню думку, пишуть неправдиву інформацію. Спірс і Федерлайн, які були одружені з 2004-го по 2007 рік, є батьками двох синів-підлітків.

У нещодавній статті Daily Mail цитують Федерлайна, який начебто висловив побоювання, що Спірс «сидить на метамфетаміні». У статті в іншому британському таблоїді, The Sun, стверджується, що Кевін інсценував «невдалу інтервенцію», щоб спробувати допомогти своїй колишній дружині.

«Те, що люди стверджують речі, які не відповідають дійсності, дуже сумно, — написала Брітні Спірс в інстаграмі, додавши, що вона сподівається, що Федерлайн і їхній син, якого також цитують у статті Daily Mail, не говорили про неї подібних речей. — Це розбиває мені серце, і ця новина така низька… Я завжди відчувала, що новини знущаються з мене… Це сумно, тому що всі сидять склавши руки, ніби це нормально — вигадувати брехню до такої міри…»

Журналіст CNN зв'язався з представником Брітні Спірс для отримання додаткових коментарів. Кевін Федерлайн також опублікував заяву в інстаграмі, написавши, що його сім'я засмучена тим, що журналісти обох видань «вирішили сфабрикувати брехню та опублікувати біль у серці, який пережила наша сім'я, а також травму наших неповнолітніх дітей в Daily Mail і The Sun». Він додав, що журналісти були допущені «в наш дім, тому що ми довіряли їм, але ця довіра була втрачена, і ми розірвали стосунки ще в березні з багатьох причин».

«Брехня і спроби експлуатувати неповнолітніх — це приманка для кліків і ще один огидний приклад того, де, на жаль, сьогодні опустилася певна журналістика», — закінчив свою заяву Федерлайн.

«ФАКТИ» також розповідали про те, що шлюб Брітні Спірс і Сема Асгарі вже тріщить по швах, хоча пара не прожила разом і року.

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