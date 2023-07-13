Перший «прокол» Вільяма? Британці розкритикували майбутнього короля за високі ціни на ігровому майданчику

Принц Вільям та Кейт Міддлтон, які часто разом беруть участь у спортивних змаганнях або інших заходах, нещодавно відкрили місцевий ігровий парк для дітей у Великому Віндзорському парку в Англії. Але подружжя не зустріли того теплого прийому, на який вони сподівалися.

Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.



Ігровий парк називається Adventure Play і розташований між районами Беркшир і Суррей.

Вхід до парку не безкоштовний: батьки дітей до двох років повинні заплатити 12 фунтів стерлінгів (або 15,50 доларів США) для того, щоб подивитися, як граються їхні діти.

У парку є кілька дерев'яних хатинок, гірок та висотних доріжок.

Водночас батькам дітей віком від 2 до 15 років доведеться платити ще й за дітей: вхід для них та батьків коштує 16 фунтів стерлінгів (або 20,60 доларів США).

У відповідь батьки розкритикували членів королівської родини за їхню неуважність до поганого фінансового клімату в країні: багато британців протягом кількох місяців ледь знаходять кошти для сплати рахунків через надхмарну інфляцію та стрімке зростання відсоткових ставок, що призвело до зростання цін у супермаркетах та іпотечних кредитів.

Інфляція у Великій Британії досягла піку в жовтні 2022 року — 11,1%, що стало максимумом за 41 рік. У квітні 2023 року вона трохи знизилася — до 8,7%, але це також не привід для того, що встановлювати високі ціни на розваги дітей разом з батьками.

«Життя дорожчає, і майбутньому королеві слід знати про це», — пишуть британці у соцмережах.

Раніше ми писали про напруженість у королівській сім'ї через принца Гаррі та його дружину Меган. Але так було не завжди. Раніше між братами все було добре. Гаррі навіть віддав улюблену прикрасу матері, яка дісталась йому як пам'ять, братові, коли той вирішив одружитися. Вчинок родича зворушив Вільяма до глибини душі.

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