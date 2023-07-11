«Завжди завдавала мені біль»: чому принц Гаррі подарував легендарну обручку матері дружині брата, а не Меган

Після смерті принцеси Діани британський тоді ще принц, а нині король Чарльз ІІІ, дозволив синам взяти на згадку про матір деякі прикраси з її ювелірної колекції.

Про це часто пишуть британські ЗМІ.

Старший син Вільям залишив собі розкішний годинник від Cartier. Цей аксесуар леді Ді отримала від батька на 21-й день народження. Молодший Гаррі не зміг розлучитися з обручкою, яку матері подарував батько — знаменитим сапфіровим перснем з діамантами.

Пізніше молодший син Діани зізнався, що каблучка для нього була особливо важлива.

«Я пам'ятаю, як тримав маму за руку, коли був маленьким хлопчиком, і обручка завжди завдавала мені болю, бо була надто великою», — ділився згодом принц Гаррі.

Звичайно, перстень від ювелірного будинку Garrard міг би опинитися на пальчику колишньої актриси Меган Маркл — дружини принца Гаррі. Проте сьогодні ним володіє Кейт Міддлтон — дружина Вільяма.

Виявляється, Гаррі сам віддав улюблену прикрасу матері братові, коли той вирішив одружитися.

Принцу подобалося думати про те, що знаменитий перстень з сапфіром у майбутньому носитиме королева Великобританії. Подейкують, що вчинок родича зворушив Вільяма до глибини душі. Жест Гаррі ненадовго покращив стосунки між синами Діани.

Втім, Гаррі не обділив і Меган. Пізніше принц замовив нареченій ювелірний виріб за власним ескізом. Йому вдалося догодити вимогливій Меган.

«Каблучка зроблена з жовтого золота, бо це улюблений метал Меган. Головний камінь я отримав з Ботсвани, а маленькі діаманти з обох боків — з колекції моїх прикрас», — розповідав Гаррі журналістам.

Нагадаємо, у британських ЗМІ пишуть, посилаючись на експерта, що герцог і герцогиня Сассекські пройшли шлях від улюбленого у народі королівського подружжя до одіозної пари, яка «викликає суперечки на кожному кроці». Тому їхнє майбутнє не таке радісне, як вони собі планували.

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