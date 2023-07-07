Принц Вільям заслужив нагороду: Кейт Міддлтон привселюдно поцілувала чоловіка-переможця

Принц та принцеса Уельські, які нещодавно викликали фурор на перегонах в Аскоті, разом побували на суспільному заході, під час якого обмінялися рідкісними обіймами та поцілунком на публіці.

Про це пишуть британські ЗМІ.

Уточнюється, що найяскравіша пара британської монархії взяла участь у Королівському благодійному кубку з поло 2023 Out-Sourcing Inc., який відбувся в елітному клубі поло-клуб Guards у Віндзорі.

Принц і принцеса відвідали кінні змагання

Принц Вільям обожнює поло, тому він відразу приєднався до гравців.

Своєю чергою, Кейт привернула до себе увагу, коли перед матчем підбадьорювала чоловіка, показуючи йому два великі пальці, підняті вгору.

Представниця королівської сім'ї перебувала в піднесеному настрої, вона емоційно стежила за перебігом гри, а в перервах пила шампанське і вела веселу розмову з кузеном чоловіка Пітером Філліпсом і відомим жокеєм Френкі Детторі.

Журналісти відзначили, що Кейт Міддлтон обрала для заходу блакитну сукню міді з квітковим принтом Beulah London вартістю 550 фунтів стерлінгів. Приталений наряд підкреслив струнку фігуру королівської особи. Також відзначається, що Кейт повторила давній образ Іванки Трамп. Дочка колишнього президента США виходила у люди у такій самій сукні Sonia у 2020 році.

Діти королівської пари, 9-річний Джордж, 8-річна Шарлотта та 5-річний Луї, не приєдналися до заходу, оскільки у них ще триває семестр у приватній школі Ламбрук у Беркширі.

Матч завершився на користь команди принца Вільяма, що викликало задоволену усмішку у його дружини. Після гри подружжя обмінялося ніжними обіймами та поцілунками в щоку, що є рідкісним проявом почуттів пари на публіці, зазначили журналісти.

Поцілунок монаршої пари

Нагадаємо, що зовсім нещодавно британські таблоїди обговорювали дивну поведінку Уїльяма щодо його дружини.

245

Читайте нас у Facebook та Instagram