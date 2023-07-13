Ворог горить: Сирський показав роботу аеророзвідки на Сватівському напрямку (відео)

Українські бійці продовжують нищити ворога на нещодавно відкритому Сватівському напрямку.

Про це написав у Telegram командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський.

«92 ОМБр. Робота групи аеророзвідки механізованого батальйону на Сватівському напрямку. Ворог горить», — підписав він відео.

Нагадаємо, що за останніми даними Генштабу, українські військові продовжують просуватися на трьох напрямках фронту — Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському. ЗСУ мають успіхи поблизу Бахмута та у Запорізькій області.

Втрати ж росії у війні в Україні на ранок четверга, 13 липня, склали 510 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 236 040 військових. Крім того, ЗСУ знищили 26 дронів.

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