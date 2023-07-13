36.75 / 37.35 40.67 / 41.51
Київ: +26
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Ворог горить: Сирський показав роботу аеророзвідки на Сватівському напрямку (відео)

12:40 13 липня 2023
Аеророзвідники

Українські бійці продовжують нищити ворога на нещодавно відкритому Сватівському напрямку.

Про це написав у Telegram командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський.

«92 ОМБр. Робота групи аеророзвідки механізованого батальйону на Сватівському напрямку. Ворог горить», — підписав він відео.

Нагадаємо, що за останніми даними Генштабу, українські військові продовжують просуватися на трьох напрямках фронту — Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському. ЗСУ мають успіхи поблизу Бахмута та у Запорізькій області.

Втрати ж росії у війні в Україні на ранок четверга, 13 липня, склали 510 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 236 040 військових. Крім того, ЗСУ знищили 26 дронів.

15

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

мавпа

Овнам — успіхи у кар’єрі, Ракам — позитивні емоції, Скорпіонам — корисні знайомства: гороскоп на день Мавпи-Дачниці 13 липня

Знак переїзду

Трагедія на переїзді: на Чернігівщині вся родина загинула під колесами потяга

Олег Перевертаний

«Два ножових поранення збоку, третє — у серце»: дружина загиблого бійця отримала «похоронку», де чоловіка вважають самогубцем

Паспорт громадянина Ізраїлю

Нардеп закликав СБУ перевірити наявність ізраїльського паспорту у екскуратора «Великого будівництва» Голика

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту