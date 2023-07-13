Скандал у САП: скорочено посаду прокурора, який займався справою Князєва

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) скоротили посаду Олександра Омельченка, який займався справою ексголови Верховного суду Всеволода Князєва, затриманого на хабарі в травні цього року.

Про це сам Омельченко розповів у коментарі «Укрінформу».

«Про те, що я уже не працюю у САП, я дізнався 3 липня, коли вийшов на роботу. Перед цим, 30 червня, я був у відпустці один день. Мене ознайомили з наказом про те, що посаду начальника першого відділу скорочено і водночас утворено нову посаду — начальника першого відділу — заступника начальника управління підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді САП, хоча така посада законом не передбачена», — сказав він.

Виявилося, що відбулося скорочення посади начальника першого відділу й одразу ж з’явилася вакансія начальника першого відділу — заступника начальника управління підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді САП.

Омельченко вважає, що відбулось не скорочення штату, а його просто позбавили посади.

Своє звільнення Омельченко пов’язує з конфліктом з очільником САП Олександром Клименком «з приводу певних розбіжностей у розумінні проведення процесуальної дії у справі Князєва».

«До цього будь-яких нарікань і претензій до моєї роботи не було. Підстав для скорочення посади також не було, оскільки у нас 11 прокурорів мобілізовані, і відчувається брак кадрів», — зазначив він.

У зв’язку з цим Омельченко звернувся до Ради прокурорів із повідомленням про загрозу незалежності прокурора.

На запитання, хто наразі проводить процесуальне керівництво у справі Князєва, Омельченко зазначив: група прокурорів, які разом з ним працювали над цим провадженням.

Нагадаємо, 15 травня детективи НАБУ затримали голову Верховного суду Всеволода Князєва. За твердженням слідства, це сталось при отриманні хабаря у майже 3 млн доларів ($ 2,7 млн). Детективи також провели обшуки в інших суддів ВС.

Гроші суддям передали нібито за рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго. Пресслужба Жеваго стверджує, що він не має жодного відношення до дачі хабаря.

Суд арештував Князєва з можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень. Потім заставу зменшили до 75 мільйонів.

Судді Верховного суду після затримання Князєва звільнили його з посади голови й заявили, що це «чорний день в історії суду».

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