Вже не голова: Верховний суд припинив повноваження Князєва

На пленумі Верховного суду України було підтримано дострокове припинення повноважень голови суду Всеволода Князєва, якого затримали на хабарі у 2,7 млн доларів.

Пленум Верховного суду висловив недовіру голові ВСУ Князєву та достроково позбавив його статусу очільника суду. Рішення підтримали 140 суддів Верховного суду, двоє — проголосували проти.

Про це йшлося на засідання пленуму Верховного суду.



Але Князєв і надалі матиме статус судді — повністю звільнити його з судової системи може лише Вища рада правосуддя.

До обрання нового голови ВСУ, обов’язки очільника суду виконуватиме суддя з найбільшим стажем. Наразі це — Луспеник Дмитро Дмитрович.

Нагадаємо, раніше судді ініціювали висловлення недовіри Князєву. Подання було підписано 138 суддями зі 142 присутніх. Пізніше — відбулося таємне голосування. Після цього було утворено оргкомітет, який підготував проєкт рішення про недовіру голові ВСУ.

Як повідомлялося, правоохоронці викрили корупційну схему, в якій брало участь керівництво Верховного суду. Зокрема, на хабарі у 2,7 млн доларів спіймали голову Верховного суду України Всеволода Князєва. Сьогодні у САП підтвердили затримання Князєва, йому готують підозру.

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