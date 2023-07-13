Закликав знищити Україну і українську націю: під суд піде ідеолог «руського міра»

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно російського пропагандиста та ідеолога «русского мира». Він закликав знищити Україну та українців.

Про це говориться у повідомленні на сайті відомства.

«Обвинувачений публічно закликав та розповсюджував матеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, розпалював національну ворожнечу», — йдеться в повідомленні.

Він, за даними слідства, також розповсюджував матеріали з публічними закликами до геноциду українського народу.

З травня 2022 року пропагандист створював та поширював у забороненій в Україні соцмережі «Вконтакте» публікації, у яких закликав «освободить» всю Україну, а не тільки Херсон та Донбас. І разом з Росією та «освобожденной» Україною створити «Новое Государство, настоящую Империю, с миссией и Духом, православное Царство».

«Він також пропагував подальшу ескалацію війни», — додають в Офісі генпрокурора.

Крім того, підозрюваний розповсюджував публікації із закликами нищити Україну та її мешканців до останнього, завдавати удари по містах України, зокрема і по центру Києва.

Нагадаємо, що напередодні в Києві було також затримано прихильника московської церкви, який поширював прокремлівську пропаганду антисемітського спрямування і ставив під сумнів існування української державності,

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