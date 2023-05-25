«Против Донбасса совершался геноцид»: 12 років тюрми отримала пропагандистка з Закарпаття, яка обрала криваві рублі

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області виніс вирок Тетяні Поп. Її визнали винною у колабораціонізмі й виправдуванні та глорифікації збройної агресії росії, як стало відомо з матеріалів справи.

Тетяна — уродженка Хусту. Кілька років працювала ведучою на регіональному телеканалі. «Засвітилась» вона і на національному телебаченні, ставши учасницею першого сезону «Холостяка». У 2012 році вона поїхала до Москви, де працювала на російському телешоу «Мама в законі», знімалася у проекті «Дом-2». Після 2014 року вона була однією з тих, хто не підтримав Революцію Гідності.

За матеріалами справи, у грудні 2019 року Тетяна Поп виїхала у російську федерацію та після початку агресії проти України, підтримала політику так званого «русского мира». Керуючись ідеологічними мотивами, перебуваючи на території країни-окупантки, вона створила інформаційні ресурси в соціальних мережах. Через них виготовляла та створювала пости, у яких містилася інформація щодо прославляння і виправдовування дій військових ЗС рф на території України та поширення неправдивої інформації, котра дискредитує дії військових Збройних сил України.

Зокрема, 16 березня 2022 року Тетяна Поп на одному із своїх телеграм-каналів розмістила публікацію такого змісту: «Важное заявление Минобороны россии: Сегодня одновременно на всех пропагандистских ресурсах киевского режима были распространены видеокадры погибших в Чернигове мирных жителей, которые якобы были „расстреляны российскими военнослужащими“. Хочу подчеркнуть: в Чернигове российских военнослужащих не было и нет. Все подразделения российских вооруженных сил находятся за пределами Чернигова, блокируя дороги, и никаких наступательных действий на город не ведут. На видеокадрах, тиражируемых украинскими пропагандистами, нет никаких следов от разрывов боеприпасов. Все окна в близлежащих зданиях целые. Никаких повреждений стен, других следов взрыва на земле нет. Таким образом, все погибшие люди — жертвы террора украинских формирований или данные видеокадры — очередная постановка СБУ».

18 березня пропагандистка розмістила такий пост: «россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния в составе Украины; Крымчане хотели жить на своей земле, со своей исторической родиной, с рф. В 2014 году крымчане поступили правильно; Против Донбасса совершался геноцид, цель военной операции рф — избавить от этого; Мы знаем, что надо делать дальше! Как нужно делать дальше! Мы обязательно реализуем все дальнейшие планы!; О действиях российских военных на Украине: они прикрывают друг друга, такого единения у нас не было давно. «Нет большей любви как если бы кто-то душу отдал за друзей своих».

У матеріалах справи наведено понад десять таких публікацій, крім того, Тетяна Поп записувала ролики на підтримку режиму путіна та публікувала їх на забороненій в Україні платформі «Одноклассники».

Згідно висновку судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи в наданих на дослідження статтях та дописах наявні заперечення щодо збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію проти України.

Крім того, після переїзду на постійне проживання до росії Тетяна Поп створила міжнародну громадську організацію та ряд однойменних інформаційних ресурсів, за допомогою яких спільно з представниками держави-агресора або представниками окупаційної адміністрації організовує, проводить, висвітлює та популяризує в електронних інтернет ресурсах політичні та інші заходи на їх підтримку. Вона виступає на російських, в тому числі державних, інформаційних ресурсах, телеканалах та інформаційних-агентствах, де регулярно висловлює свою підтримку росії щодо окупаційної діяльності проти України, виправдання злочинного характеру збройної агресії її діяльності щодо України.

Сепаратистці з українським громадянством було повідомлено про підозру в скоєнні злочину за ч. 2 ст. 436−2 Кримінального кодексу України — «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників». Її оголосили в розшук. Так як вона мешкає у росії й не з'явилась на судові засідання, справу розглядали за відсутності Тетяни Поп.

Один зі свідків під час судового засідання підтвердив, що обвинувачувана дійсно мешкала у Хусті, в 2013 році бачив її останній раз. Потім від знайомих йому стало відомо, що Тетяна Поп виїхала до рф. Як повідомив свідок, у березні 2022 року він неодноразово читав публікації пропагандистки, які вона розміщувала у себе на сторінці у мережі Facebook. Також заслухали судді й рідну сестру Тетяни Поп, яка заявила, що після початку воєнної агресії з боку російської федерації з нею не спілкується. Свідку відомо, що її сестра виїхала за кордон до російської федерації. При цьому підтвердила, що особа, яка є на публікаціях розміщених у соціальних мережах, є дійсно її сестрою. Від надання подальших пояснень свідок відмовилася.

Зрештою, колегія суддів визнала винуватою Тетяну Поп у вчиненні кримінальних правопорушень, й призначила їй покарання у виді 12 років позбавлення волі, з конфіскацією всього належного їй майна з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, пов'язаних з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на строк 15 років. Вона має сплатити державі понесені судові витрати за проведення судової лінгвістичної експертизи у розмірі 10 327, 35 гривень.

Раніше «ФАКТИ» писали, що винесли вирок зраднику-вчителю, який був навідником російських ракет на школи Слов'янська.

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