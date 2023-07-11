Поширював пропаганду кремля антисемітського спрямування: в Києві викрили прихильника московської церкви

У Києві СБУ викрила прихильника московської церкви, який поширював прокремлівську пропаганду антисемітського спрямування.

Проросійський інтернет-агітатор через соціальні мережі розповсюджував фейкові відеоматеріали та дописи про теорію світової змови семітів та ставив під сумнів існування української державності, повідомили у спецслужбі.

Як виявилось, 37-річний волинянин орендує житло у столиці та є палким прихильником московського патріархату. Він інформаційно підтримував акції вірян та ченців УПЦ МП, які перешкоджають роботі Комісії Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

«Використовуючи псевдонім „Скіф“, чоловік створив та адміністрував мережу власних акаунтів в соціальних мережах „Фейсбук“, „Тік-Ток“, „ВКонтакте“. З їх допомогою він поширював кремлівські наративи, зокрема антиукраїнського та ксенофобського спрямування», — йдеться у повідомленні.

Загальна аудиторія пропагандиста складала майже 20 000 осіб.

Правоохоронці виявили та вилучили у зрадника електронні ґаджети з доказами протиправної діяльності на користь країни-агресора.

Інтернет-агітатору повідомили про підозру.

Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

Нагадаємо, нещодавно на в’їзді до Києва виявили священника-прихильника «руського міра», який закликав до зриву мобілізації до лав ЗСУ.

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