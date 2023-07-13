Іраклі Макацарія охрестив новонародженого сина та вперше показав його фото

Колишній учасник українського шоу «Холостяк» Іраклі Макацарія з дружиною Лізою, які нещодавно стали батьками, охрестили сина та вперше показали його фото. Через місяць після народження хлопчика зіркове подружжя розсекретило його ім’я. Первістка назвали Георгієм.

«Щасливого життя, my love!», — коротко підписав світлину Іраклій.

Щоправда, обличчя малюка батьки закрили на фото наліпкою у вигляді сердечка. Не стали ділитися й подробицями святкування. Очевидно, воно пройшло у вузькому колі рідних.

Нагадаємо, Іраклій довго не афішував стосунки з Лізою. Так само приховували вагітність. Зіркова пара не виставляє на показ своє приватне життя.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що співачка Ната Жижченко та Євген Філатов вдруге стали батьками. В них народилася донечка.

Фото: instagram.com/maqatsa

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